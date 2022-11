Nguồn cung dồi dào, lo giá cà phê trượt dài

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/11/2022 trượt dài xuống mức 38.900 – 39.400 đồng/kg. Hai sàn giao dịch cà phê thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp do giới đầu cơ mạnh tay bán ròng trước dự kiến nguồn cung sẽ dồi dào.

Giá cà phê hôm nay 17/11: Giá cà phê trượt dài, thủng mốc 39.000 đồng/kg

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên ngày càng rời xa mốc 40.000 đồng/kg.

Ghi nhận cho thấy, các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên đang thu mua cà phê trong khoảng 38.900 - 39.400 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg về mức thấp nhất là 38.900 đồng/kg. Nhỉnh hơn là Gia Lai với mức 39.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Tương tự, sau khi giảm 200 đồng/kg, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện ở cùng mức 39.400 đồng/kg trong hôm nay.

Tại cảng TP.HCM, Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% ngày chốt tại 1.862 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London trừ 10 USD, tương đương 0,55% chốt tại 1.792 USD/tấn. Giá Arabica kỳ hạn tháng 03/2023 trên sàn New York giảm 1,1 cent, tương đương 0,69% xuống mức 158,4 US cent/lb, trượt trở lại mức thấp nhất trong hơn 15 tháng ở 156,6 US cent/lb của phiên trước đó.

Rabobank dự kiến thị trường cà phê toàn cầu chuyển từ thiếu hụt nhẹ trong niên vụ 2022/23 thành dư thừa trong niên vụ tới bởi mưa thuận lợi ở Brazil, vượt quá mức trung bình theo mùa trong 45 ngày qua, và sản lượng tăng đáp ứng với giá cao kể từ năm 2020, trong khi nhu cầu dự kiến tăng trưởng yếu.

Tính đến ngày 16/11/2022, dự trữ được ICE chứng nhận đã tăng lên mức 485.369 bao (60kg/bao), cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong 23 năm là 382.695 bao được thiết lập hôm 3/11. Hiện có 577.099 bao cà phê đang chờ được phân loại.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021/22 đạt gần 129 triệu bao, giảm 0,4% so với niên vụ 2020/21. Trong đó xuất khẩu cà phê nhân xanh giảm 1,1%, xuống 116,1 triệu bao so với 117,2 triệu bao của niên vụ trước. Ngược lại, xuất khẩu cà phê hòa tan toàn cầu đã tăng 6,1% trong niên vụ 2021/22 lên 12,1 triệu bao. Qua đó nâng tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu lên 9,4%, mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

10 ngày đầu tháng 11/2022, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trước thông tin dự báo nguồn cung sẽ tăng trong thời gian tới. Sản lượng vụ mùa mới của Brazil được dự báo sẽ tăng khoảng 10% từ 60,2 triệu bao của vụ mùa năm 2022.

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/11/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 1,8%, 2,1% và 2,4% so với ngày 28/10/2022, xuống còn 1.831 USD/tấn; 1.816 USD/tấn và 1.806 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/11/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ tháng 12/2022 và tháng 7/2023 cùng giảm 6,9% so với ngày 28/10/2022, xuống còn 166,45 Uscent/lb và 162,55 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 7,2% và 7,1% so với ngày 28/10/2022, xuống còn 164,15 Uscent/lb và 163,4 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/11/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ tháng 12/2022, tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 5,6%, 6,4%, 7,7% và 7,4% so với ngày 28/10/2022, xuống còn 199,2 Uscent/ lb; 197,95 Uscent/lb; 197,45 Uscent/lb và 199,65 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.891 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 42 USD/tấn (tương đương mức giảm 2,2%) so với ngày 28/10/2022.

Dự báo giá cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá

Dự báo giá cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái, trong khi các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới đang hướng tới một vụ mùa kỷ lục trong năm 2023.

Những ngày đầu tháng 11/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm theo giá thế giới. Ngày 9/11/2022, giá cà phê Robusta giảm 1.100 đồng/kg so với ngày 28/10/2022 ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông. Mức giá thấp nhất 39.900 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất 40.500 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông là 40.400 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 79,83 nghìn tấn, trị giá 206,85 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 8,5% về trị giá so với tháng 9/2022, giảm 19,6% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,42 triệu tấn, trị giá 3,28 tỷ USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá: Tháng 10/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.591 USD/tấn, tăng 6,1% so với tháng 9/2022 và tăng 18,4% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.300 USD/tấn, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường xuất khẩu Tháng 10/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm về lượng so với tháng 10/2021, ngoại trừ Tây Ban Nha và Anh. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Ý, Bỉ, Nga, Tây Ban Nha, Anh tăng. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Angieria giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu công bố cho thấy, GDP của Mỹ quý III tăng 2,6% so với quý trước. Điều này sẽ góp phần giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ mạnh tay trong việc nâng lãi suất điều hành trong cuộc họp tới, điều này ảnh hưởng đến giá hàng hóa, trong đó có cà phê. Tương tự, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm. Lãi suất tăng cao, sức tiêu thụ giảm, trong khi nguồn cung dồi dào khi nhiều nước sản xuất cà phê chính bước vào kỳ thu hoạch vụ mùa mới của niên vụ 2022-2023 tiếp tục gây áp lực lên giá cà phê...