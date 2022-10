Xuất khẩu cà phê Việt sang thị trường Tây Ban Nha 9 tháng tăng vọt 2 con số

9 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt 71,7 nghìn tấn, trị giá 160,81 triệu USD, tăng 40,4% về lượng và tăng 63,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê Việt sang Tây Ban Nha tăng trưởng 2 con số

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Tây Ban Nha đạt 5,24 nghìn tấn, trị giá 13,1 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 8/2022, so với tháng 9/2021 tăng 11,5% về lượng và tăng 37,4% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt 71,7 nghìn tấn, trị giá 160,81 triệu USD, tăng 40,4% về lượng và tăng 63,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá: Tháng 9/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt mức 2.496 USD/tấn, tăng 8,6% so với tháng 8/2022 và tăng 16,9% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt mức 2.245 USD/tấn, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Eurostat, 7 tháng đầu năm 2022, Tây Ban Nha nhập khẩu cà phê đạt 222,95 nghìn tấn, trị giá 779 triệu EUR, tăng 19,5% về lượng và tăng 57,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Theo khảo sát, 87% dân số Tây Ban Nha trong độ tuổi từ 18 đến 64 uống cà phê và 70% uống cà phê hàng ngày. Mức trung bình là 2,2 cốc/ngày và địa điểm ưa thích là ở nhà (61%), tiếp theo là quán bar hoặc nhà hàng (26%) và nơi làm việc (21%). Cà phê viên nén đã trở thành loại cà phê được người Tây Ban Nha lựa chọn. Nhìn chung, thị trường cà phê Tây Ban Nha còn nhiều dư địa phát triển. Thông tin từ https:// www.statista.com cho biết, phân khúc cà phê của Tây Ban Nha dự kiến sẽ tăng trưởng 6,84% trong giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn: Eurostat

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân: Tháng 7/2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Tây Ban Nha đạt mức 3.568 EUR/ tấn, tăng 2,5% so với tháng 6/2022 và tăng 46,4% so với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Tây Ban Nha đạt mức 3.494 EUR/tấn, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Tây Ban Nha tăng từ hầu hết các nguồn cung ngoại khối, nhưng giảm từ nguồn cung nội khối.

Cơ cấu nguồn cung 7 tháng đầu năm 2022, Tây Ban Nha tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung nội và ngoại khối, ngoại trừ Indonesia và Hà Lan. Theo Eurostat, nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha từ nguồn cung ngoại khối EU trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 165,73 nghìn tấn, trị giá 524,1 triệu EUR, tăng 17,4% về lượng và tăng 100,8% về trị giá.

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung ngoại khối lớn nhất cho Tây Ban Nha, lượng nhập khẩu đạt 67,2 nghìn tấn, trị giá 152 triệu EUR, tăng 18,3% về lượng và tăng 79,3% về trị giá. Thị phần cà phê của Việt Nam chiếm 30,14% trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022, thấp hơn so với thị phần 30,46% trong 7 tháng đầu năm 2021.

7 tháng đầu năm 2022, Tây Ban Nha nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 42,6 nghìn tấn, trị giá 154,17 triệu EUR, tăng 34,5% về lượng và tăng 168% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Brazil chiếm 19,1% trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022, cao hơn so với thị phần 16,98% trong 7 tháng đầu năm 2021.

Đối với thị trường nội khối EU, Tây Ban Nha nhập khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 57,22 nghìn tấn, trị giá 254,94 triệu EUR, tăng 26,3% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Tây Ban Nha tăng nhập khẩu cà phê từ Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan, nhưng giảm nhập khẩu từ Pháp.

Nguồn: Nguồn: Eurostat

Nhiều dư địa cho Việt Nam để xuất khẩu cà phê...

Khảo sát tại thị trường Tây Ban Nha cho thấy, có tới 87% dân số nước này trong độ tuổi từ 18 đến 64 uống cà phê và 70% uống cà phê hàng ngày. Mức trung bình là 2,2 cốc/ngày và địa điểm ưa thích là ở nhà 61%, tiếp theo là quán bar hoặc nhà hàng 26% và nơi làm việc 21%.

Hơn nữa, thông tin từ https://www.statista.com cho thấy, phân khúc cà phê của Tây Ban Nha dự kiến sẽ tăng trưởng 6,84% trong giai đoạn 2022 – 2025. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha cho rằng, vẫn còn nhiều dư địa phát triển và là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng cà phê vào thị trường tiềm năng này.

Để tăng cường xuất khẩu bền vững nông sản hàng hóa nói chung và cà phê nói riêng sang thị trường Tây Ban Nha, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha cho rằng các địa phương và Hiệp hội ngành hàng cần đề xuất và phối hợp với Thương vụ tổ chức các sự kiện tọa đàm trực tiếp và trực tuyến giới thiệu về cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng cho các doanh nghiệp địa phương và các hiệp hội ngành hàng của hai nước trong việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức các đoàn doanh nghiệp với thành phần là các nhà nhập khẩu, phân phối và siêu thị lớn của Việt Nam sang làm việc kết nối, trao đổi hàng hóa trực tiếp song phương với các đối tác tại địa bàn sở tại.

Mặt khác, các địa phương, hiệp hội cung cấp cho Thương vụ danh sách các doanh nghiệp cũng như bản giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh tương ứng để Thương vụ có cơ sở dữ liệu hỗ trợ việc kết nối giao thương một cách thường xuyên tại các sự kiện xúc tiến thương mại – đầu tư thời gian tới.

Còn đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha cũng lưu ý cần tăng cường duy trì chất lượng và thương hiệu hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tại thị trường này.

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha khuyến nghị các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam cần chỉ đạo và phối hợp với Thương vụ thúc đẩy việc tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên Chính phủ về kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm rà soát, đánh giá và cùng tìm ra các giải pháp chung khai thông rào cản thương mại…

Được biết, theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 10 đạt 36.156 tấn (tương đương 602.600 bao, bao 60 kg), đưa xuất khẩu cà phê trong 9,5 tháng đầu tiên của năm dương lịch 2022 lên đạt tổng cộng 1.381.345 tấn (khoảng 23,01 triệu bao) tăng 11,05% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, báo cáo dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt tổng cộng 3,16 tỷ USD, tăng mạnh tới 35,45% so với tổng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.