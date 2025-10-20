NHCSXH Khánh Vĩnh: Tổng dư nợ đạt trên 354,1 tỷ đồng

Với mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc miền núi (DTTS) nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa vùng DTTS và miền núi với các vùng khác. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có những chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS và được thực hiện thông qua các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh.

Nhờ đó, vốn vay ưu đãi vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến nay, hầu hết các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS thuộc địa bàn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh quản lý đã được thụ hưởng tín dụng chính sách. Hiện tổng dư nợ cho vay đạt trên 354,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) kiểm tra các hộ vay vốn trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh: Triển khai tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch đã phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai nguồn vốn đến từng đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, Ngân hàng, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế và chính sách cho vay đối với các hộ đồng bào DTTS; thủ tục hành chính, quy trình, hồ sơ đảm bảo cho các hộ được tiếp cận vốn nhanh gọn, thuận lợi và được niêm yết công khai tại UBND các xã. Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói chung, tại vùng đồng bào DTTS nói riêng được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đến các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân biết để thực hiện và giám sát. Việc đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông đã giúp người dân và các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách.

Bà Hoàng Thị Liên - xã Khánh Nam (nay là Tây Khánh Vĩnh) trước kia, diện tích trên 4ha gia đình trồng mía và mì cho hiệu quả thấp nên gia đình bà thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, gia đình bà mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH Khánh Vĩnh chuyển đổi 3ha sang trồng keo. Sau đó, vợ chồng bà Liên tiếp tục vay 50 triệu đồng đầu tư 2 sào bưởi, chăn nuôi gà, trồng lúa nước, chuyển đổi 1ha đất còn lại sang cây keo. Nhờ nguồn thu nhập từ trồng bưởi, chăn nuôi và trồng keo nên kinh tế gia đình của bà đã ổn định hơn so với trước. Nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư các mô hình sản xuất, cuộc sống của gia đình bà dần ổn định hơn, nếu không có vốn chắc gia đình cứ nằm trong diện nghèo.