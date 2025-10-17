Mô hình nuôi cá nước ngọt, kiến tạo hướng đi mới cho kinh tế nông thôn bứt phá tại Đà Nẵng

Bà Phạm Thị Nhung (tổ 8, thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang) hiện nuôi 2 ao cá nước ngọt với diện tích 4.000m2. Trong đó, một ao bà Nhung nuôi cá diêu hồng với 5.000 con và xen canh cá thát lát 3.000 con, cá lăng 1.000 con, cá diếc 2.000 con; ao còn lại nuôi 2.000 cá trắm cỏ.

Chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá giúp bà Phạm Thị Nhung ở thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ổn định đời sống gia đình. Ảnh: T.T.

Theo bà Nhung, trước khi nuôi cá, diện tích đất này bà làm ruộng, tuy nhiên năng suất không cao. Từ năm 1998, bà được nhà nước hỗ trợ đào ao và con giống để nuôi thủy sản nước ngọt. Bà còn được Chi cục Nông nghiệp (cũ) và Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ, tập huấn về kỹ thuật nuôi.

“Trước đây là hộ nghèo, nhưng từ khi nuôi cá thì gia đình tôi đã có kinh tế ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi nuôi xen canh như thế này giúp tiết kiệm thời gian, tận dụng hiệu quả ao nuôi, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn so với nuôi riêng một loại cá. Trung bình mỗi năm gia đình tôi thu lãi ròng khoảng 80-100 triệu đồng từ mô hình này”, bà Nhung cho hay.

Mô hình nuôi cá nước ngọt, tạo động lực cho kinh tế nông thôn tại thành phố Đà Nẵng phát triển. Ảnh: T.H.

Vùng này hiện có hơn 300 hộ nuôi cá nước ngọt các loại như trê lai, thát lát, trắm cỏ, rô phi… với diện tích mặt nước hơn 62ha. Nơi đây có hệ thống cấp nước của hồ Đồng Nghệ đi qua nên rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

Còn tại xã Hòa Tiến, địa phương này cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nuôi trồng với các hợp tác xã trên địa bàn, qua đó giúp người dân giải quyết được tình trạng “thừa cung, thiếu cầu”.

Mô hình nuôi cá dìa đặc sản của hộ ông Hồ Văn Hổ ở Trường Định, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng cho lãi hơn 300 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Trong khi đó, tận dụng nguồn nước thuận lợi ở các con sông, người dân thả lồng để nuôi các loại cá diêu hồng, bớp, chẽm, dìa, mú... Anh Đặng Ngọc Phi Long (xã Đại Lộc) hiện nuôi 70 lồng cá diêu hồng trên sông Yên, mỗi lồng diện tích 36m2. Triển khai mô hình từ năm 2016, lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả không cao, nhưng đến nay việc nuôi cá của anh Long đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.

Bình quân mỗi năm, anh Long bán ra thị trường khoảng 150 tấn cá, thu nhập hơn 50 triệu đồng/tấn. Cá diêu hồng thả lồng bè thường được nuôi từ 6-7 tháng là có thể xuất bán, tùy từng thời điểm giá bán ra dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo thống kê, diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 5.157ha. Trong đó nuôi hồ chứa khoảng 3.900ha, nuôi ao đất 1.257ha với hình thức nuôi chủ yếu là đánh tỉa, thả bù đối tượng nhóm cá truyền thống (cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép), rô phi...

Tại Đà Nẵng, diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt có khoảng 5.157ha. Ảnh: T.H.

Về nuôi cá lồng, có khoảng 600 lồng/bè nuôi (60-75m3/lồng) trên các nhánh sông và các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; nhóm đối tượng cá nuôi chủ yếu là rô phi, diêu hồng và các loài truyền thống (trắm, trôi, mè, chép), cá lóc, cá trê và một số loài đặc sản khác như cá chình, lăng nha và ếch…

Sản lượng cá nước ngọt thương phẩm trên toàn thành phố đạt 9.000 tấn/năm; trong đó nuôi lồng/bè đạt 950 tấn, nuôi ao và hồ chứa đạt 8.050 tấn. Thị trường chủ yếu của cá nước ngọt xuất bán đi các chợ, nhà hàng, quán ăn trong thành phố và một số tỉnh phía bắc như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình…