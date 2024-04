NHCSXH tỉnh Khánh Hòa: Dư nợ ủy thác đạt trên 4.295 tỷ đồng

Dư nợ ủy thác của các tổ chức chính trị Khánh Hòa đạt trên 4.295 tỷ đồng, tăng trên 67 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm tỷ trọng 99,94%/tổng dư nợ.

Trong đó: Hội nông dân quản lý dư nợ trên 1.526 tỷ đồng, tăng trên 27 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng dư nợ nhận ủy thác; Hội phụ nữ quản lý dư nợ trên 2.000 tỷ đồng, tăng trên 24 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng dư nợ nhận ủy thác; Hội cựu chiến binh quản lý dư nợ trên 403 tỷ đồng, tăng trên 8,2 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng dư nợ nhận ủy thác; Đoàn thanh niên quản lý dư nợ trên 320,9 tỷ đồng, tăng trên 7,7 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng dư nợ nhận ủy thác.

Các khách hàng giao dịch tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Ảnh: Trinh Trinh

Toàn tỉnh có 2.535 tổ, giảm 1 tổ so với năm 2023. Trong đó, xếp loại tốt 2.179 tổ, giảm 177 tổ so với 2023, tỷ lệ 88,96%; Tổ khá 262 tổ, tăng 131 tổ so với năm 2023, tỷ lệ 10,34% và tổ trung bình 86 tổ tăng 37 tổ so với năm 2023, tỷ lệ 3,39%, 8 tổ xếp loại yếu, tăng 8 tổ so với đầu năm, tỷ lệ 3,16%.

Đến 31/3/2024, tổng số dư tiền gửi qua tổ TK&VV đạt trên 248.889 triệu đồng, tăng 24.136 triệu đồng, trong đó Hội nông dân 85.563 triệu đồng, tăng 7.463 triệu đồng, Hội LHPN 122.056 triệu đồng, tăng 12.065 triệu đồng, Hội CCB 23.054 triệu đồng, tăng 2.575 triệu đồng, ĐTN 18.216 triệu đồng, tăng.032 triệu đồng.