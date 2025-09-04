Nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành cấp phát quà tặng cho người dân

Sáng 4/9, để hiểu rõ hơn kết quả thực hiện cấp phát quà cho người dân trong dịp lễ 2/9 vừa qua, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ lãnh đạo nhiều xã, phường của tỉnh.

Nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi đã hoàn thành cấp phát quà cho người dân đạt đến 99%.Ảnh: ĐX

Đại diện lãnh đạo các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Sa Huỳnh và các xã Sơn Hà, Tư Nghĩa, Đức Phổ….cho biết đến thời điểm này, đã hoàn thành cấp phát cho từ 75 – 99% số người nhận.

Quảng Ngãi phân bổ kinh phí và chốt ngày hoàn thành cấp phát quà tặng lễ 2/9

Cụ thể phường Nghĩa Lộ và Cẩm Thành, đã hoàn thành cấp phát cho người dân gần 80%; các xã Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Hà và phường Sa Huỳnh đạt 94 – 99,2%...

Đại diện lãnh đạo nhiều xã phường chia sẻ, mặc dù đã huy động cán bộ, công viên chức làm việc xuyên lễ, để hoàn thành cấp phát quà cho người dân ngay trong dịp lễ 2/9.

Tuy nhiên do số lượng người dân tại địa phương quá đông (như phường Nghĩa Lộ trên 60.000 người); tại thời điểm cấp phát nhiều người không có mặt tại địa phương (đi làm ăn xa không về, đi chơi lễ…).

Các xã, phường Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, công nhân viên làm việc xuyên lễ để cấp phát quà cho người dân.

Bên cạnh đó tiền được phân bố về chậm chưa rút kịp (như phường Sa Huỳnh đến sáng 1/9 mới hoàn thành rút tiền) nên việc tổ chức cấp phát gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy trong những ngày đến cùng song song thực hiện công việc và nhiệm vụ khác, các địa phương tiếp tục tập trung để hoàn thành cấp phát tiền quà cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh các địa phương chưa hoàn thành, cũng có nhiều địa phương đã thực hiện cấp phát dứt điểm ngay trong thời điểm lễ 2/9, nổi bật là một địa phương ở phía Tây của tỉnh.

Xã Tư Nghĩa đang rà soát lại số trường hợp chưa nhận để cấp phát.Ảnh: ĐX

Vào sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện lãnh đạo các xã Kon Braih, xã Tu Mơ Rông… cho biết, đã cơ bản hoàn thành cấp phát quà cho người dân địa phương ngay trong dịp lễ 2/9.

Liên quan đến cấp phát quà cho người dân, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi, yêu cầu các xã, phường nào chưa hoàn thành, phải gấp rút hoàn thành phát tiền cho người dân địa phương trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo các xã Kon Braih, xã Tu Mơ Rông… cho biết, đã cơ bản hoàn thành cấp phát quà cho người dân địa phương ngay trong dịp lễ 2/9.Ảnh: VT-CX

Được biết trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định bổ sung kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó tổng kinh phí mà tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ cho các xã, phường, đặc khu để thực hiện chủ trương trên hơn 213,8 tỷ đồng.

Trong đó nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu gần 212,1 tỷ đồng, còn lại là nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025.