Dịp lễ 2/9, Khánh Hòa đón trên 900.000 lượt khách

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến vui chơi. Dù không phải mùa cao điểm do học sinh chuẩn bị nhập học, ngành Du lịch Khánh Hòa vẫn có sự chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Du khách tham quan ở Khánh Hòa vào dịp lễ

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong dịp nghỉ lễ 2/9 tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 907.952 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 79,36%, trong đó chủ yếu tập trung vào 3 ngày 30/8, 31/8 và 1/9.

Các khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt công suất từ 80% trở lên; khu vực trung tâm TP. Nha Trang và TP. Phan Rang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương). Một số khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%, một số khu nghỉ dưỡng lấp kín phòng trong thời gian nghỉ lễ.

Tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 907.952 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong dịp lễ 2/9 (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9) có 566 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024 so với tuần bay hiện tại. Trong đó, có khoảng 316 chuyến quốc tế và khoảng 250 chuyến nội địa. Tổng lượt khách Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đưa đón trong dịp này khoảng 106.432 hành khách.



