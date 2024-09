Nhựa Đông Á (DAG): HoSE quyết xử lý vi phạm DAG, UBCKNN sẽ đình chỉ kiểm toán viên UHY

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ra thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DAG của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Cụ thể, HoSE quyết định đưa cổ phiếu DAG của Nhựa Đông Á vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024.

Lý do là do Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Trích văn bản quyết định của HoSE

Trước đó, ngày 8/8/2024, HoSE đã có chuyển cổ phiếu DAG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 15/8 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đồng thời, cổ phiếu DAG cũng được đưa vào diện cảnh báo từ ngày 15/8 do tổ chức kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cũng như loại nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 là âm hơn 588 tỷ đồng...

Ngoài ra, cổ phiếu này cũng bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 720 ngày 2/11/2023 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sẽ đình chỉ kiểm toán viên UHY liên quan đến báo cáo tài chính 2023

Tại một diễn biến khác đáng chú ý, theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho thấy: Trong báo cáo kiểm toán năm 2023 có ý kiến kiểm toán chưa phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, 705, 706.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, sẽ đình chỉ các kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty.

Không chỉ với báo cáo của Nhựa Đông Á, các kiểm toán viên của UHY liên quan đến BCTC 2023 được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa) cũng vừa bị UBCKNN cho biết sẽ đình chỉ.

Nguyên nhân do theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 của UBCKNN tại UHY, hồ sơ kiểm toán BCTC năm 2023 tại Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa của Công ty không đạt yêu cầu do kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.