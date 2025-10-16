Chuyển đổi mô hình hoạt động Quỹ Phát triển đất thành phố Huế, vốn điều lệ 360 tỷ đồng

HĐND thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức vốn điều lệ ban đầu và mô hình hoạt động của Quỹ Phát triển đất thành phố Huế.

Theo tờ trình của UBND thành phố Huế, Quỹ Phát triển đất thành phố Huế được thành lập theo quyết định số 182/QĐUBND ngày 20/01/2011 của UBND thành phố Huế (trước đây là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Qua rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành tại Nghị định số 104/2024/NĐCP, UBND thành phố nhận thấy việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình thực tế hoạt động của Quỹ Phát triển đất trên địa bàn.

Để có cơ sở ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết quy định mức vốn điều lệ ban đầu và mô hình hoạt động của Quỹ.

Căn cứ báo cáo quyết toán năm 2024 của Quỹ, UBND thành phố xác định mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất là 360 tỷ đồng, bằng số vốn hoạt động hiện có của Quỹ. Trong đó số vốn hoạt động do ngân sách thành phố đã cấp là hơn 357,8 tỷ đồng và trích từ nguồn chênh lệch thu - chi của Quỹ để bổ sung vốn điều lệ là gần 2,2 tỷ đồng, không làm phát sinh nhu cầu cấp ngân sách thành phố bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

Về mô hình tổ chức hoạt động, Quỹ Phát triển đất thành phố Huế đang hoạt động theo mô hình độc lập. Cơ cấu tổ chức của Quỹ hoạt động kiêm nhiệm, bao gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ.

Thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, UBND thành phố đề nghị chuyển đổi mô hình, tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển đất sang hình thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế quản lý.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Quỹ Phát triển đất thành phố Huế bao gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát (hoạt động kiêm nhiệm) và không thành lập Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ như hiện nay. Quỹ Đầu tư phát triển sẽ trực tiếp quản lý, điều hành nghiệp vụ Quỹ Phát triển đất.

Việc chuyển đổi sang mô hình hoạt động ủy thác nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển đất cũng như Quỹ Đầu tư phát triển.