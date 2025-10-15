Haxaco lỗ hơn 25 tỷ đồng trong quý III, lợi nhuận 9 tháng gần như “bốc hơi”

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.149,5 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024. Do giá vốn chỉ giảm 20%, xuống 1.089 tỷ đồng, nên lãi gộp của công ty co lại còn gần 60 tỷ đồng, tương đương mức giảm 66% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính chỉ đạt hơn 133 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính hơn 9 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 58,8 tỷ đồng và 36,4 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Haxaco ghi nhận lỗ sau thuế 25,8 tỷ đồng; riêng phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 28 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp báo lãi 90,3 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên Haxaco thua lỗ kể từ quý IV/2021.

Ảnh website công ty.

Giải trình về kết quả kinh doanh kém tích cực, ban lãnh đạo cho biết thị trường ô tô quý III/2025 chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi nhiều hãng xe tung ra chương trình giảm giá sâu, không chỉ ở phân khúc cao cấp mà lan sang cả xe phổ thông. Cùng với đó, chi phí vận hành tăng do quá trình mở rộng hệ thống khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Haxaco đạt doanh thu 3.137 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 99% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng đề ra cho cả năm, công ty mới thực hiện được khoảng 6%.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Haxaco ở mức 2.360 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Lượng tiền mặt chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm hơn một nửa (52,5%). Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 78% lên 219 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng 23% đạt 812,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; trong đó dư nợ vay là 718,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.358 tỷ đồng, bao gồm 1.074 tỷ đồng vốn góp và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 8,5 tỷ đồng.

Để cải thiện tình hình tài chính, Haxaco từng tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất 6.282 m² tại đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM) vào tháng 7/2025. Mức giá khởi điểm được đưa ra không dưới 180 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị tối thiểu khoảng 1.130 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Theo báo cáo tài chính, khu đất này được hạch toán vào danh mục bất động sản đầu tư với giá trị 542 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% tổng tài sản. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản của Haxaco hiện tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho (812 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (411 tỷ đồng).

Trong kỳ, tổng thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2,27 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận 1 tỷ đồng; Phó tổng giám đốc Trần Quốc Hải nhận 700 triệu đồng; Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Hằng nhận 500 triệu đồng.

Ngược lại, thù lao dành cho Hội đồng quản trị tăng lên 1,4 tỷ đồng, so với mức 810 triệu đồng kỳ trước. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Dũng nhận gần 728 triệu đồng; các thành viên gồm bà Vũ Thị Hạnh, bà Trần Tiểu Mai, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích mỗi người 168 triệu đồng; ông Trần Văn Mỹ 130,7 triệu đồng và ông Trần Quốc Hải gần 37 triệu đồng.