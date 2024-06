CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) đã công bố quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế một Thành viên HĐQT.

Cụ thể, Thực phẩm Sao Ta chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Adisak Tosakul kể từ ngày 1/6/2024. Đồng thời, Thực phẩm Sao Ta bầu ông Boonlap Watcharawanitchakul thay thế vị trí của ông Adisak Tosakul.

Đáng chú ý, ông Boonlap Watcharawanitchakul (SN1972, quốc tịch Thái Lan) đang là Phó tổng giám đốc phụ trách ngành kinh doanh thuỷ sản của CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Còn ông Adisak Tosakul đã được bầu vào thành viên HĐQT độc lập tại Thực phẩm Sao Ta từ ngày 15/4/2022 tới nay. Ông Adisak Tosakul cũng là đại diện của CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Tại ngày 31/12/2023, Thực phẩm Sao Ta có 3 cổ đông lớn, bao gồm: CTCP Tập đoàn PAN nắm giữ 37,75% vốn điều lệ; CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam nắm giữ 24,9% vốn điều lệ; CTCP Xuất nhập Khẩu Thủy sản Bến Tre sở hữu 12,37% vốn điều lệ; và còn lại 24,98% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Thực phẩm Sao Ta đạt 39% kế hoạch năm sau 5 tháng

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ của công ty ước đạt 81,54 triệu USD. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Thực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu doanh số tiêu thụ 210 triệu USD. Với kết quả 5 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện 39% mục tiêu đặt ra.

Trong tháng 5, sản xuất tôm thành phẩm của Sao Ta đạt 2.389 tấn giảm 13% so với cùng kỳ. Tiêu thụ tôm thành phẩm 1.419 tấn, tăng 53% so với tháng 5/2023. Về nông sản, sản xuất đạt 202 tấn, tiêu thụ đạt 123 tấn, tăng lần lượt 65%, 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Thực phẩm Sao Ta cho biết, công ty đã thả giống xong khu mới và phần còn lại hoàn tất trong nửa tháng tới. Ngoài ra, tôm đang phát triển tốt.

Cho năm 2024, Chứng khoán SSI ước tính doanh thu thuần và NPATMI của Thực phẩm Sao Ta lần lượt đạt 5.700 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) và 365 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ). Còn năm 2025, chuyên gia phân tích SSI ước tính doanh thu thuần và NPATMI sẽ lần lượt đạt 6.000 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 435 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ).

Lý giải về dự báo trên, Chứng khoán SSI cho biết, thị trường Nhật Bản có giá bán bình quân cao hơn, qua đó tạo cạnh tranh hạn chế và rào cản gia nhập cao hơn so với Việt Nam. Ngoài ra, công ty đã đưa vào vận hành khu trang trại Vinfarm (203 ha) vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2024, giúp tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu lên khoảng 40% vào năm 2024 (so với mức 30% vào năm 2023).

"Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 1 năm là 55.800 đồng/cổ phiếu", trích báo cáo SSI.