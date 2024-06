Novaland thông tin về dự án Aqua City bị nhắc tên trong kết luận điều tra Đại án Vạn Thịnh Phát

Novaland khẳng định, thông tin giải ngân dòng tiền cho dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Củ Chi được đề cập trong Kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 hoàn toàn không liên quan đến Novaland cũng như các dự án mà Novaland đang phát triển.

Ngày 14/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) phát thông báo liên quan đến thông tin dự án Aqua City được nhắc đến trong Kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Novaland cho biết, doanh nghiệp này đang phát triển nhiều dự án thành phần tại Phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Dự án Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City.

Các dự án này có nguồn gốc từ việc Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại là "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một. Trên cơ sở thoả thuận đạt được, thương hiệu "Aqua City" được Novaland đặt tên cho từng dự án thành phần.

Trích thông báo của Novaland.

Bên cạnh đó, Khu đô thị Aqua City tại phân khu C4 hiện nay còn được triển khai bởi nhiều chủ đầu tư khác nên Novaland cho rằng việc này có thể đã gây ra sự nhầm lẫn về chủ đầu tư của từng dự án cụ thể.

Do vậy, Novaland khẳng định "thông tin giải ngân dòng tiền cho dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Củ Chi được đề cập trong Kết luận điều tra hoàn toàn không liên quan đến Novaland cũng như các dự án mà Novaland đang phát triển tại phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai".

Trước đó, trong kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm ở giai đoạn 2, Bộ Công an xác định các bị can đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm. Ngoài ra, các bị can còn rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.