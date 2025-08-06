Dư địa phát triển của phường Yên Tử

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính của TP Uông Bí cũ, gồm phường Phương Đông, phường Phương Nam và xã Thượng Yên Công.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - mảnh ghép quan trọng của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Bùi My

Với những dư địa lớn về du lịch, thương mại và công nghiệp, phường Yên Tử được kỳ vọng sẽ là đơn vị hành chính cấp xã có vai trò chiến lược trong không gian phát triển phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.



Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Tử lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến chỉ đạo, phường Yên Tử cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế đặc sắc của quần thể Di sản văn hóa thế giới với phương châm: “Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản”. Đồng thời, phường Yên Tử cần hình thành sản phẩm du lịch, dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, có giá trị gia tăng cao; từng bước phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa.

Theo đó, với vị thế là trung tâm du lịch tâm linh cấp quốc gia, nơi có Khu di tích và danh thắng Yên Tử - mảnh ghép quan trọng của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới, phường Yên Tử được định hướng phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.



Ngoài ra, Nam của phường Yên Tử nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ hiện đại, với hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai như: Cụm công nghiệp Phương Nam, KCN phía Tây Quảng Yên, sân golf Uông Bí...

Bên cạnh hệ giao thông đường thủy thuận lợi, hệ thống giao thông đường bộ cũng đồng bộ với nhiều tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 18, Quốc lộ 10, đường tỉnh 327, đường đường Yên Tử kéo dài, đường ven sông, đường tránh phía Nam và tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh…. Thêm vào đó, tới đây, khi tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh (trong đó có ga Yên Tử) được phê duyệt quy hoạch, triển khai, sẽ giúp kết nối thuận tiện nâng hơn.

Khánh thành Nhà trưng bày không gian văn hóa người Dao Thanh Y và mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (nay là khu Khe Sú 2, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: DDCI Uông Bí

Đứng trước vận hội mới, phường Yên Tử xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng phường Yên Tử giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế tuyến phía Tây của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yên Tử lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đạt 6,6% trở lên; tăng trưởng giá trị sản phẩm hàng năm trên 16%; tổng thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt 100 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trung bình 10% mỗi năm…

Phường Yên Tử phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao

Phường Yên Tử xác định một trong ba khâu đột phá của giai đoạn 2025 - 2030 là: “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản”.

Để cụ thể hóa khâu chiến lược này, Yên Tử đã và đang đưa ra hàng loạt giải pháp như: Chú trọng nâng cao năng lực quản trị địa phương hiện đại; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả, hỗ trợ người dân phát triển homestay, farmstay; phối hợp thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản.



Công ty CP Phát triển Tùng Lâm phối kết hợp các đơn vị đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ sự kiện cung rước xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm. Ảnh: CTV

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm khẳng định, trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, chúng ta phải có kế hoạch căn cơ khoa học để bảo tồn và phát huy di sản sao cho xứng tầm là Di sản của nhân loại.

Hiện nay, công ty đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chuyên môn để phát triển các sản phẩm, tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa dân tộc.

Điển hình như công ty đã phối hợp tổ chức thành công Giải marathon 2024, giải việt dã Chinh phục đỉnh Phù Vân 2025. Đặc biệt, công ty đã phối kết hợp các đơn vị đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ sự kiện cung rước xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm từ ngày 24-28/5 vừa qua, tiếp đón khoảng 1 triệu lượt du khách đến chiêm bái.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm như: Làng thuốc nam tại Yên Tử; nhà hát Huyền Trân, bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông; hoàn thiện dự án biển bảng chỉ dẫn giới thiệu theo quy chuẩn quốc tế...

Giải chạy "Yên Tử Heritage - Chạm vùng Di sản" năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 15-16/11/2025. Ảnh: CTV

Phường Yên Tử cũng đang hình thành các tuyến kết nối giữa Yên Tử với hồ Yên Trung, suối Khe Song, thác Bạc, đền Hang Son và khu di tích lịch sử Trung đoàn 5…; từng bước phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng hoặc thu hút đầu tư Bảo tàng số bảo tồn giá trị văn hóa di sản trên địa bàn phường.

Năm nay, lần đầu tiên, phường Yên Tử tổ chức Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” (từ tháng 9-12/2025) với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn tại Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và một số điểm di tích, khu du lịch trên địa bàn phường.

Qua đó, nhằm tạo điểm nhấn bên cạnh Lễ hội Xuân hằng năm, góp phần cụ thể hóa chủ trương thúc đẩy “du lịch bốn mùa” của tỉnh, phát huy chiều sâu giá trị di sản, gia tăng sức hút và trải nghiệm cho du khách.

Phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) xác định một trong ba khâu đột phá giai đoạn 2025-2030 là “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản”. Ảnh: Bùi My

Từ chỉ đạo của tỉnh đến hành động cụ thể của địa phương, Yên Tử đang cho thấy bước chuyển mình rõ rệt để trở thành một hạt nhân, động lực tăng trưởng kinh tế tuyến phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.