PV Drilling: Quý I/2022 ảm đạm, CK VNDirect vẫn kỳ vọng thị giá PVD sẽ tăng đến 40%

Bất chấp kết quả kinh doanh PV Drilling quý I/2022 ảm đạm, các nhà phân tích của VNDirect kỳ vọng môi trường giá dầu cao sẽ thúc đẩy các hoạt động Thăm dò & Khai thác dầu khí trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu khoan phục hồi.

Quý I/2022 PVD tiếp tục ghi nhận lỗ từ kinh doanh

Kết thúc quý I/2022, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) ghi nhận lỗ sau thuế công ty mẹ 7,7 tỷ đồng và lỗ hợp nhất 75,1 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả nói trên đã giảm lỗ đáng kể so với cùng kỳ 2021 nhờ giám khoan TAD bắt đầu hoạt động từ tháng 1; có 1 giàn khoan thuê trong QI/2022.

PVD cho biết, kết quả kinh doanh quý I/2022 ảm đạm do hiệu suất sử dụng giàn tự nâng vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 60%; đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng vẫn ở mức thấp, không đủ bù đắp cho chi phí cố định của đội giàn tự nâng, dẫn đến khoản lỗ gộp 13,2 tỷ đồng của mảng khoan.



Bên cạnh đó, PVD ghi nhận thu nhập từ công ty liên kết giảm trong khi chi phí ngoài hoạt động kinh doanh đến từ hoạt động tài chính và hoạt động khác trong QI/2022 tăng.



Nhà phân tích vẫn tin thị giá PVD sẽ tăng đến 40%

Các nhà phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect vừa phát hành báo cáo đánh giá PV Drilling đã khuyến nghị Khả Quan với cổ phiếu PVD, kỳ vọng giá mục tiêu 30.500 đồng/cp.

Mặc dù thị trường khoan trong khu vực đang trên đà phục hồi, giá thuê ngày giàn tự nâng của PVD vẫn phục hồi khá khiêm tốn trong Q1/22 (+4% so với cùng kỳ). Điều này có thể là do một số hợp đồng khoan đã được ký kết khi mặt bằng giá thuê vẫn ở mức thấp (giàn PVD I và III). Do đó, các nhà phân tích của VNDirect giảm giả định giá thuê ngày trung bình giàn tự nâng xuống 10,0%/2,9% cho 2022-2023, dẫn đến điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận ròng 2022-2023 xuống 32,6%/9,3%.

Dù vậy, VNDirect đánh giá, PV Drilling sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong các quý sắp tới nhờ thị trường khoan cải thiện.

Về cơ bản, VNDirect vẫn tin tưởng vào sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh của PVD trong các quý tới. Bởi, tất cả giàn khoan của PVD đều đã có việc cho phần còn lại của năm nay và cả sau đó. Thị trường khoan dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ giá dầu tăng đột biến, có thể kéo theo giá thuê giàn tự nâng cao hơn cho PVD. Và giàn TAD đã chính thức hoạt động từ T1/2022.

Các nhà phân tích ước tính PVD sẽ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lợi nhuận ròng năm 2022 so với mức thấp của năm 2021 (+17,4 lần so với cùng kỳ), sau đó đạt tăng trưởng kép lợi nhuận ròng là 45,1% trong 2023-2024. Ngoài ra, PVD dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho năm 2021.

Vì vậy, VNDirect duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu có thể đến 30.500 đồng/cp. Bất chấp kết quả kinh doanh PV Drilling quý I/2022 ảm đạm, VNDirect vẫn tin vào triển vọng phục hồi hoạt động kinh doanh của PVD trong thời gian tới do môi trường giá dầu cao sẽ thúc đẩy các hoạt động Thăm dò & Khai thác dầu khí trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu khoan phục hồi.



Giá mục tiêu là 30.500 đồng vẫn dựa trên P/B mục tiêu 2022 là 1,15 lần. Động lực tăng giá là giá dầu cao hơn và thị trường khoan phục hồi mạnh mẽ hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá là sự sụt giảm của giá dầu và hiệu suất sử dụng và giá thuê ngày giàn khoan tự nâng thấp hơn kỳ vọng.