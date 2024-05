PV Power (POW) ước doanh thu tháng 4 đạt hơn 3.200 tỷ đồng

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

PV Power cho biết, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP.HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.

Ước kết quả tham gia thị trường điện tháng 4

Về nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, PV Power thông tin trong tháng 4 khả năng cấp khí thực tế của PV GAS hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. Với giá điện thị trường thuận lợi, nhà máy Cà Mau 1&2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng.

Với nhà máy điện Vũng Áng 1, do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, nhà máy chào giá vận hành đạt sản lượng và lợi nhuận cao trong tháng 4.

Còn nhà máy điện Nhơn Trạch 1, do hạn chế về nguồn khí vùng Đông Nam Bộ nên Nhơn Trạch 1 không được xem xét, điều tiết vận hành.

Do giá thị trường cao, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng.

NMĐ Hủa Na đã chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao. NMĐ Đakđrinh cũng cân đối chào giá vận hành đáp ứng Qc được giao, ưu tiên vận hành sản lượng lớn tại các chu kỳ có giá thị trường cao.

Chính vì vậy, PV Power ước tính doanh thu bán điện trong tháng 4 đạt 3.240 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, với đóng góp chủ yếu từ nhà máy Cà Mau 1&2 cùng Vũng Áng 1.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty ước đạt doanh khoảng 9.401 tỷ đồng, giảm 10% so với 4 tháng đầu năm 2023.

Doanh thu ước tính trong tháng 4 2024

Về tình hình đầu tư dự án mới Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, PV Power cho biết về hợp đồng PPA, Ban QLDA Điện và EPTC/EVN đang đàm phán hợp đồng mua bán điện phục vụ giai đoạn thử nghiệm.

Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5

Bước sang tháng 5, PV Power đặt mục tiêu doanh thu là 2.955 tỷ đồng, sản lượng điện dự kiến đạt 1.551 triệu kWh.

Tổng Công ty sẽ tiếp tục quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; phối hợp với PV Gas, TKV để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho các Nhà máy điện vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, điều độ; làm việc với EVN/EPTC về chủ trương giao Qc các nhà máy điện trong năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, giá cổ phiếu POW tăng 1,36% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 11.150 đồng/cổ phiếu.