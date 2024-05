Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) sắp xếp gần 700 tỷ đồng đầu tư tàu HCY-268

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa công bố thông tin về việc tham gia và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-268 (Haian Opus) giữa Công ty và bên liên quan.

Theo đó, Hải An cho biết: nguồn vốn đầu tư tàu HCY-268 trị giá 695,64 tỷ đồng. Trong đó, 347,82 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu và 347,82 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng.

Tỷ lệ góp vốn

Về phần vốn chủ sở hữu, Vận tải và Xếp dỡ Hải An góp 295,6 tỷ đồng, tương ứng 85% tổng vốn chủ hữu đầu tư tàu HCY-268, đối tác CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà góp 52,17 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn chủ sở hữu đầu tư tàu HCY-268.

Trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An dự kiến sẽ đầu tư và nhận 2 tàu đóng mới loại 1.800 TEU trong năm 2024; tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu. Ngoài ra, tiếp tục đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép trị giá 300 tỷ đồng; và tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở khu vực miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 704,1 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 59,29 tỷ đồng, giảm 50,2%.

Theo biên bản giải trình, lãnh đạo Công ty cho biết: lợi nhuận trong quý giảm sâu chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Trong đó, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Trong năm 2024, Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.326,2 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất là 290,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 15% so với kế hoạch trước điều chỉnh trình cổ đông. Như vậy, kết thúc quý I/2024, Xếp dỡ Hải An đạt 16% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 15/5. giá cổ phiếu HAH hiện đang đứng ở mức tham chiếu 41.250 đồng/cổ phiếu.