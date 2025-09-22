Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế thông thường, “Chiến Sĩ Quả Cảm” còn là nhịp cầu tri ân những con người đang thầm lặng cống hiến để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Chương trình mang đến những thước phim đầy cảm xúc, từ những giây phút đối mặt với hiểm nguy, sự hy sinh lặng lẽ của những người chiến sĩ, cho tới tình đồng đội thiêng liêng và tấm lòng nhân ái giữa người với người.

PVcomBank đồng hành cùng chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm 2025.

Xuyên suốt những thước phim đa dạng về góc quay, hình ảnh, mỗi câu chuyện không chỉ chạm tới trái tim của nhiều khán giả mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sẵn sàng cống hiến và nâng cao trách nhiệm phụng sự cộng đồng. Đặc biệt, chương trình hoàn toàn không sử dụng kịch bản định sẵn, do đó mọi hoạt động, phản ứng của các nghệ sĩ tham gia đều diễn ra tự nhiên, chân thực một cách tối đa.

Dưới sự dẫn dắt của các chỉ huy dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều đơn vị tinh nhuệ, các nghệ sĩ không chỉ có cơ hội rèn luyện thể chất, kỹ năng của một quân nhân chuyên nghiệp, mà còn tôi luyện bản lĩnh, nghị lực vượt qua những giới hạn của bản thân. Thông qua những trải nghiệm thực tế từ chương trình, khán giả sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của các chiến sĩ. Phía sau mỗi bộ quân phục hay những tấm huy hiệu đều là mồ hôi nước mắt, là những trái tim kiên định sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người.

Trong vai trò là đơn vị đồng hành cùng chương trình “Chiến Sĩ Quả Cảm” (Mùa 1 - 2025), PVcomBank mong muốn không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn thể hiện sự tri ân chân thành đến lực lượng vũ trang nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và bền vững. Điều này cũng góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó trở thành nguồn cảm hứng để các thế hệ trẻ Việt Nam vươn mình, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên bứt phá.

Là một tổ chức tài chính luôn theo đuổi sứ mệnh “chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”, PVcomBank xác định việc tham gia đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tri ân những người có công với đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

PVcomBank theo đuổi sứ mệnh chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Bên cạnh nhiều chương trình an sinh xã hội đã được triển khai; thành công từ dự án Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm tin” cũng như sự kiện đồng hành cùng cuộc thi Robocon 2025 mới đây, việc tham gia đồng hành cùng chương trình “Chiến Sĩ Quả Cảm” tiếp tục khẳng định cam kết của PVcomBank đối với các sứ mệnh cộng đồng. Không chỉ là một Ngân hàng uy tín trên thị trường tài chính, PVcomBank còn là người bạn luôn đồng hành với công chúng - sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Với sự nỗ lực và đồng hành của PVcomBank, chương trình “Chiến Sĩ Quả Cảm” (Mùa 1 - 2025) hứa hẹn sẽ không chỉ dừng lại ở quy mô của một gameshow giải trí, mà còn trở thành chất xúc tác mạnh mẽ góp phần gắn kết xã hội, thể hiện tinh thần tri ân, lòng biết ơn đối với các chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam - những người vẫn đang ngày đêm thầm lặng cống hiến để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống.