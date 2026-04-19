PVOIL và hai thương nhân đầu mối vi phạm quy định dự trữ xăng dầu

Vũ Khoa
19/04/2026 13:40 GMT +7
Trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11–31/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối, qua đó phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Triển khai Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 09/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, Đoàn công tác đã tiến hành đôn đốc, giám sát 26 thương nhân đầu mối xăng dầu trên phạm vi toàn quốc. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu.

Đoàn đôn đốc, kiểm tra giám sát theo Quyết định số 72 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước làm việc tại DN. Ảnh: DMS

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối, gồm: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro. Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.

