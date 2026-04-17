Dính loạt vi phạm, VETC bị Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử lý

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có thông báo liên quan đến hoạt động vi phạm đối với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC).

Theo đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VETC (địa chỉ trụ sở tại Tầng 11 và Tầng 14, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) với số tiền 435 triệu đồng.

"Đại gia" trạm thu phí VECT vừa bị xử phạt. Ảnh: vetc.com.vn

Thông báo cho biết, VETC đã vi phạm nhiều lỗi. Bao gồm lỗi Quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định;

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép Công ty sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác;

Không thực hiện việc công khai điều kiện giao dịch chung theo quy định; và không cung cấp cho người tiêu dùng hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại website của doanh nghiệp VECT cho biết số khách hàng đang phục vụ lên tới khoảng 5 triệu người, đây là một con số rất lớn.

Về VETC, doanh nghiệp này nổi tiếng về triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) tại Việt Nam.

Hiện, VETC đang quản lý hệ thống 62 trạm thu phí trải dài trên toàn quốc, ví dụ như Trạm thu phí Dầu Giây, Trạm thu phí Bắc Bình Định; các trạm Thân Cửu Nghĩa, Cai Lậy, An Thái Trung thuộc cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận... Một trạm đang triển khai là Trạm thu phí Sóc Trăng. Cùng đó là các dịch vụ thanh toán số.