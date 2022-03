Quảng Nam: 250 đơn vị tham gia Festival nghề truyền thống vùng miền hướng tới du lịch xanh

Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 với quy mô quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia, Festival là điều kiện để các địa phương trong tỉnh quảng bá những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và năng lực cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đến với du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 22/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng nhiệt tình, vận động làng nghề, các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng, sản phẩm CNNT tiêu biểu, … tham gia và tổ chức trưng bày sản phẩm tại triển lãm tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022.

Sản phẩm OCOP ở của người dân, doanh nghiệp ở Quảng Nam trong một lần tham gia Hội chợ OCOP (Ảnh: Trương Hồng)

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đi kèm với Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức "Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022".

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 với chủ đề "Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh" diễn ra từ ngày 30/4 đến 4/5 là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm Du lịch Quốc gia 2022, sẽ tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng, các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên và một số tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh…

Nhiều sản phẩm nhà nông sẽ tham gia Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 (Ảnh: Trương Hồng)

Bên cạnh đó, còn là môi trường thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, tăng cường hoạt động liên kết, xúc tiến đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hợp tác, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền.

Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong một lần thăm quan, chia sẻ với các doanh nghiệp của tỉnh nhà sản xuất ra với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng (Ảnh: Trương Hồng)

"Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất còn là nơi ghi nhận và tôn vinh những thành quả đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, những đặc sản của tỉnh Quảng Nam", UBND Quảng Nam nhấn mạnh.

Một số sản phẩm OCOP ở Quảng Nam đạt sao được giới thiệu rộng rãi với người tiêu dùng (Ảnh: Trương Hồng)

Được biết, chỉ còn đúng 4 ngày nữa là Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" chính thức khai mạc vào tối 26/3 tại đảo Ký ức Hội An.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.