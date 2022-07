Quảng Nam: Bảo hiểm Agribank chi trả hơn 300 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình vay vốn của hệ thống Agribank tự nguyện tham gia với mức phí phù hợp. Qua thực tế triển khai, sản phẩm Bảo an tín dụng đã khẳng định là lá chắn kinh tế vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro về tính mạng, sức khỏe. Nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ có khi lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết.