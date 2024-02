Quảng Ngãi: Người cán bộ Ngân hàng Agribank học tập và làm theo Bác trong công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Công tác an sinh xã hội hướng tới cộng đồng được Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chú trọng và triển khai thường xuyên thông qua việc triển khai các hoạt động an sinh về giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ Quỹ vì người nghèo, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán... với mong muốn giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vươn lên trong cuộc sống.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội ngoài việc triển khai quyết liệt trong hoạt động kinh doanh của đơn vị, ông Huỳnh Tấn Lực - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã luôn quan tâm chỉ đạo, đồng hành trong các hoạt động chương trình an sinh xã hội của địa phương để công tác an sinh xã hội được thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực, đi vào chiều sâu tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị.

Ông Huỳnh Tấn Lực – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi trao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Gần tại thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: Q.N.

Gần 25 năm công tác trong ngành ngân hàng, đã trải qua nhiều chức vụ trong ngành. Tuy nhiên trên cương vị nào ông Lực cũng luôn nỗ lực, giữ vững phẩm chất cao quý của người cán bộ Agribank: Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng. Với đặc trưng văn hóa Agribank: Gắn kết - thân thiện - nghĩa tình - địa phương - tam nông, ông Lực đã cùng tập thể cán bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tham gia các hoạt động chương trình an sinh xã hội nhằm giúp đỡ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh nhà.



Cụ thể, năm 2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi dành 4,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm: lĩnh vực giáo dục là 1,322 tỷ đồng; lĩnh vực y tế 398 triệu đồng; tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết 680 triệu đồng; tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai là 800 triệu đồng; Tết vì người nghèo 1 tỷ đồng. Song song trong công tác đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi còn huy động từ cán bộ, công nhân viên và các tấm lòng vàng hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ học bổng, xe đạp cho các em học sinh gần 170 triệu đồng.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã tặng gần 600 suất quà trị giá 500 triệu đồng đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Còn trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị cũng dành hàng trăm triệu đồng và nhiều suất quà tặng cho bà con nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, với mong muốn giúp đỡ các hộ các hộ gia đình có cái Tết được no ấm hơn.

Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Q.N.

Với những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác, ông Huỳnh Tấn Lực luôn được đánh giá là cán bộ ngân hàng: Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng là tấm gương trong phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" và các hoạt động phong trào thi đua "Lao động giỏi";… tại chi nhánh nói riêng và hệ thống Agribank nói chung.



Nhiều năm liên tục, ông Huỳnh Tấn Lực luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng bằng khen về thành tích đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2015-2019; được Đảng bộ Agribank tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong các năm 2020, 2021, 2022, 2023; và được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen đã có thành tích đóng góp, hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi.

Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ quà Tết cho người nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Q.N.

Ông Lực chia sẻ: "Điều tôi luôn tâm niệm là dù trong hoàn cảnh nào cũng cần giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức bản thân. Từ đó nỗ lực vì công việc, đoàn kết với đồng nghiệp và tập thể vì lợi ích chung và sự phát triển bền vững của Agribank".



Ông Lực tin rằng mình không phải là người duy nhất theo đuổi lý tưởng ấy, ông có một niềm tin sâu sắc rằng những cán bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và những đồng nghiệp trong hệ thống Agribank nói chung sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, luôn chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trong mọi việc.

Cùng với những hoạt động chương trình an sinh xã hội mang tính nhân văn, ý nghĩa thiết thực, cán bộ Agribank với đức tính thật thà, liêm khiết, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc tận tâm ngày càng để lại trong lòng khách hàng nhiều ấn tượng tốt đẹp. Điều này đã góp phần tích cực trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Agribank gần gũi, thân thiện với khách hàng, tạo sự tin cậy, chuyên nghiệp, đồng thời đưa uy tín, thương hiệu và thúc đẩy Agribank phát triển ngày càng bền vững.