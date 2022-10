Quảng Ngãi: Những thắc mắc về mỏ đất cấp không qua đấu thầu của Công ty 706

Trước thắc mắc về hình ảnh quá trình khai thác đất tại mỏ thôn Lệ Thuỷ, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi, mà UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty 706 không qua đấu thầu, để phục vụ dự án tại xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, loang lổ da beo, có tuân thủ đúng quy định hay không, PV Etime tìm hiểu vụ việc.

Sáng 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin nghi ngờ về hoạt động khai thác đất tại mỏ đất thôn Lệ Thuỷ, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi, vi phạm quy định, PV Etime đã tìm hiểu vụ việc.

Toàn cảnh mỏ đất cấp cho Công ty 706. Ảnh: Tới Phan.

Được biết vào ngày 22/1/2018, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đã cấp giấy phép cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư (gọi tắt Công ty) 706, TP.Quảng Ngãi thuê đất trả tiền hàng năm và khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên, tại mỏ đất núi Hố Ao, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi,

Diện tích khu vực thuê đất và khai thác là 3,7871ha, trữ lượng mỏ được phép đưa vào thiết kế khai thác 348.059m3; công suất khai thác 95.000m3/năm; thời gian thuê đất và khai thác 4 năm kể từ ngày cấp giấy phép.

Theo đó cấp thẩm quyền Quảng Ngãi yêu cầu Công ty 706 có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; tiến hành hoạt động khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi Hố Ao, theo đúng toạ độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất theo quy định.

Trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Báo cáo Sở TNMT kiểm tra tại thực địa, xác định toạ độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án, khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp núi Hố Ao, đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xe chở đất từ mỏ cấp cho Công ty 706. Ảnh: Tới Phan.

Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ…

Tuy nhiên trước thông tin phản ánh cho rằng, quá trình khai thác đất tại mỏ thôn Lệ Thuỷ của Công ty 706 không qua đấu thầu, phục vụ dự án tại xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, có vi phạm, vì vị trí khai thác loang lổ da beo.

Vào chiều ngày 9/10, sau khi PV Etime gọi và đăng ký làm việc, đại diện Sở TNMT cho biết, sẽ kiểm tra và cung cấp thông tin sau cho báo chí.