Quảng Ninh cấp phép cho 2 dự án với tổng vốn gần 1200 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư là dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Yên và dự án Thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, vào ngày 9/8 vừa qua.

Cả hai dự án này đều triển khai trên địa bàn phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Yên do Công ty CP xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư. Dự án này triển khai đầu tư trên diện tích đất dự kiến 55,87ha, tổng vốn hơn 1.142 tỷ đồng.

Chủ đầu tư sẽ triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường gom đấu nối giao thông, để hình thành Cụm công nghiệp Hải Yên trong 24 tháng.

Còn dự án Thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa do Công ty TNHH MTV Mai Hà làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên diện tích đất khoảng 1,3ha, với tổng vốn 52 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 3/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn khẳng định, Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và phường Móng Cái 3 phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, giải quyết kịp thời những vướng mắc để dự án sớm triển khai.

Chủ đầu tư cần chủ động, bố trí nguồn lực, đảm bảo phân khai nguồn vốn theo từng giai đoạn cụ thể để triển khai đầu tư ngay các dự án. Đồng thời, các chủ đầu tư cần quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực, có các biện pháp thi công cụ thể, đảm bảo tiến độ đã đề ra, đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và tỉnh.