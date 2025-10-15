Quy định mới về thủ tục chuyển mạng di động người dân cần biết

Thông tư được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành nhằm cụ thể hóa khoản 9 Điều 12 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển mạng.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành quy định mới về điều kiện và thủ tục chuyển mạng di động. Ảnh Vinaphone

Theo Thông tư số 09/2025/TT-BKHCN, thuê bao chỉ được chuyển mạng khi đang hoạt động hai chiều trên mạng của doanh nghiệp chuyển đi. Thông tin thuê bao đăng ký tại doanh nghiệp chuyển đến phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký tại doanh nghiệp chuyển đi. Cụ thể:

Với thuê bao cá nhân, thông tin phải thống nhất về số và loại giấy tờ dùng để đăng ký số thuê bao di động.

Với thuê bao tổ chức, phải trùng khớp thông tin pháp nhân hoặc giấy tờ đăng ký thành lập; nếu giao SIM cho cá nhân sử dụng, thông tin cá nhân đó cũng phải phù hợp với hồ sơ đăng ký.

Thông tư cũng quy định rõ thời gian tối thiểu sử dụng dịch vụ trước khi được chuyển mạng:

Đối với thuê bao trúng đấu giá: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định 115/2025/NĐ-CP.

Với thuê bao được phân bổ trực tiếp, thời gian kích hoạt tối thiểu là 90 ngày trước thời điểm đăng ký chuyển mạng.

Với thuê bao chuyển mạng lần thứ hai trở đi, thời gian sử dụng tối thiểu là 60 ngày.

Về nghĩa vụ tài chính, thuê bao trả sau phải hoàn thành các khoản cước còn nợ, và cước phát sinh trong kỳ không vượt quá 500.000 đồng. Ngoài ra, thuê bao trả sau không được sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong vòng 60 ngày trước khi đăng ký chuyển mạng.

Thuê bao cũng không được có tranh chấp về quyền sử dụng số, không vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ và không đang trong quá trình thực hiện một giao dịch chuyển mạng khác.

Doanh nghiệp chuyển đi chỉ được từ chối yêu cầu chuyển mạng khi người dùng không đáp ứng các điều kiện nêu trên và phải thông báo lý do rõ ràng cho thuê bao, doanh nghiệp chuyển đến và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

