Chính phủ yêu cầu tổ chức thành công Hội chợ mùa thu lớn nhất từ trước đến nay

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị đã tích cực, tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Hội chợ còn rất ngắn, để tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 chất lượng, thành công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần có quyết tâm, nỗ lực của tất cả các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 làm căn cứ để các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; phối hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Hiệp hội chuyên ngành mời các doanh nghiệp có các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tích cực tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025.

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp, đề nghị Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, khẩn trương huy động, mời các doanh nghiệp thành viên tham gia Hội chợ; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tổ chức Hội chợ.

Bộ Công Thương sản xuất 01 phim ngắn 6 phút để giới thiệu về Hội chợ Mùa thu 2025 tại Lễ Khai mạc và 01 phim ngắn 6 phút tổng kết kết quả của Hội chợ, tổ chức vinh danh các doanh nghiệp tham gia tại Lễ Bế mạc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết, thành phần, phương án cụ thể về lễ tân, hậu cần, đón tiếp; mời đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Hội chợ, bảo đảm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc trang trọng, xứng tầm với sự kiện và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và bố trí MC dẫn chương trình. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền thanh trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện, báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tại phân khu được giao, gửi Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp chung; chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC) khẩn trương xây dựng phương án an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm, thông báo cụ thể các đơn vị chịu trách nhiệm, tên người đầu mối, hotline… theo đúng thời hạn được giao tại Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 5 tháng 10 năm 2025.

Trên cơ sở bộ nhận diện đã được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt, khẩn trương tổ chức quảng bá trực quan trên các tuyến đường, tuyến phố lớn trong thành phố Hà Nội.

Các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tương tác để gia tăng hiệu quả, giá trị của Hội chợ Mùa Thu 2025; rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, bảo đảm là những doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu, có nguồn lực, có sẵn hàng hóa, sản phẩm chất lượng tham gia Hội chợ.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 26/10/2025 đến ngày 4/11/2025. Đây là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất (với khoảng 3.000 gian hàng), tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Đồng thời là dịp để kết nối giữa các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và công chúng trong nước, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt.