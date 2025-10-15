Sốc: Niềm tin kinh doanh châu Âu tại Việt Nam "phá đỉnh" 3 năm

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý III/2025.

Theo đó, chỉ số này đã tăng lên 66,5 điểm, vượt mức ghi nhận trước giai đoạn áp thuế đối ứng từ Mỹ và đạt đỉnh cao nhất trong 3 năm qua.

3% doanh nghiệp có ý định chuyển hoạt động ra khỏi Việt Nam

80% doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng 5 năm tới, và 76% sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Sau khi tổ chức FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp”, niềm tin của nhà đầu tư quốc tế càng được củng cố.

Cũng theo báo cáo, chỉ 3% doanh nghiệp có ý định chuyển hoạt động ra khỏi Việt Nam, trong khi tỷ lệ tương tự đang cân nhắc mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động trong nước. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến sản xuất và đầu tư bền vững, ngay cả khi Hoa Kỳ triển khai các biện pháp thuế quan mới.

Về triển vọng vĩ mô, 42% doanh nghiệp tin Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% năm 2025.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert cho rằng kết quả Chỉ số BCI quý III một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư triển vọng nhất của châu Âu tại châu Á.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động và khó lường, tinh thần lạc quan cần được neo vững trên nền tảng của cải cách linh hoạt và khả năng thích ứng bền bỉ. Các doanh nghiệp nhấn mạnh rằng năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch của khung pháp lý giữa các địa phương, cũng như hiệu quả của bộ máy hành chính.

“Tăng trưởng và doanh thu của ngày hôm nay chưa thể bảo đảm thành công cho ngày mai, trừ khi doanh nghiệp và Chính phủ cùng chung tay chuẩn bị cho tương lai. Đây chính là điểm tương đồng giữa EU và Việt Nam, cả hai đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa, củng cố và nâng tầm các mối quan hệ đối tác để cùng phát triển," Chủ tịch EuroCham khẳng định.



Ảnh: AI

Khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh số hóa, đảm bảo tính minh bạch

Theo báo cáo của EuroCham, một trong những điểm nhấn của quý này là loạt cải cách về thị thực và giấy phép lao động, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Theo khảo sát, 48% doanh nghiệp cho biết các cải cách gần đây đã mang lại tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Trong tháng 8/2025, Chính phủ Việt Nam đã ban hành ba nghị định quan trọng: Nghị định 219: Cho phép nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động trực tuyến, giảm yêu cầu kinh nghiệm, mở rộng đối tượng miễn giấy phép; Nghị định 221: Miễn thị thực có thời hạn cho chuyên gia, nhà đầu tư có đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội; Nghị định 229: Mở rộng chính sách miễn thị thực cho 18 quốc gia EU, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân lực và đầu tư.

Chủ tịch Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao trong hai thập kỷ tới, việc lưu chuyển nhân tài và chuyển giao kỹ năng phải là trọng tâm. Những cải cách này chính là nền tảng cho quá trình đó.”

Dù vậy, 65% doanh nghiệp vẫn cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là rào cản lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). EuroCham khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh số hóa, đảm bảo tính minh bạch và thống nhất giữa các địa phương để duy trì đà cải thiện.