Nâng gấp đôi tiền đứng lớp cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Cơ quan soạn thảo cho hay, đến ngày 29/8/2025, đã có 46 ý kiến từ bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, cùng 23 địa phương. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã tổng hợp và tiếp thu nhiều ý kiến liên quan đến mức chi bồi dưỡng cho công chức trong nước.

Bộ Tài chính đề xuất quy định về dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đề nghị nâng mức chi cho giảng viên cho phù hợp; ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương đề nghị nâng mức chi tối đa lên 5.000.000 đồng.

Báo cáo cho biết đã rà soát và điều chỉnh mức tăng 100%, từ 2.000.000 đồng lên 4.000.000 đồng, căn cứ tỷ lệ tăng lương cơ sở (từ năm 2018 đến năm 2025, lương cơ sở tăng 68%).

Đây là định mức chi tối đa, các cơ quan, đơn vị căn cứ trình độ của giảng viên, báo cáo viên quy định mức chi phù hợp từng đối tượng trong phạm vi dự toán tổ chức lớp học đã được duyệt.

Cùng đó, ý kiến của UBKTTW, KTNN, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần bổ sung mức chi tiền công đối với trợ giảng, Bộ Tài chính đã tiếp thu bằng việc bổ sung mức chi bằng 50% mức chi đối với giảng viên, tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).

Tại nội dung Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc), Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao.

Theo đó, các cơ quan này đề nghị nâng mức chi phù hợp với tăng lương cơ sở và nâng lên mức 500.000 đồng. Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh mức tăng 100%, từ 200.000 đồng lên 400.000 đồng, căn cứ tỷ lệ tăng lương cơ sở, tương tự mức tăng chi thù lao giảng viên, báo cáo viên.

Cùng đó, cơ quan soạn thảo cũng tiếp thu ý kiến về chi hoạt động quản lý trực tiếp của Văn phòng Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và môi trường, Bộ Công thương, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng về chi phí hoạt động trực tiếp. Theo đó, quy định chi tiết chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có).

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lai Châu về Điểm b (Phụ cấp tiền ăn), điểm c (Thuê phương tiện đi lại, phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên). Theo đó, sẽ bổ sung cụm từ “báo cáo viên” để phù hợp với tiêu đề.

Tại Điểm e (Chi nước uống) UBKTTW đề nghị sửa “chi nước uống” thành “chi giải khát giữa giờ” như Thông tư số12/2025/TT-BTC, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu.

Còn tại Mục a khoản 3 (Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu), tiếp thu ý kiến Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính bổ sung “chi tiền điện thoại, fax, internet”. Nội dung này cũng đã quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC.