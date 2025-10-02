Rà soát hoàn thiện quy hoạch sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (sân bay Đà Nẵng) và Cảng hàng không Chu Lai (sân bay Chu Lai) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, việc lập quy hoạch sẽ tập trung nghiên cứu, bố trí không gian hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lộ trình đầu tư sẽ được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa hạn chế tác động đến môi trường và đô thị.

Bộ Xây dựng cho biết, quy hoạch yêu cầu tuân thủ pháp luật về quy hoạch, hàng không dân dụng; áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Cùng đó, các nội dung chính bao gồm khảo sát, thu thập số liệu; đánh giá hiện trạng và công suất hạ tầng hiện hữu; dự báo nhu cầu vận chuyển.

Ngoài ra, còn đề xuất phương án quy hoạch khu bay, khu mặt đất và các công trình liên quan; xác định quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất, yêu cầu bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan được giao lập quy hoạch, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng là các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch, chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của Chính phủ.