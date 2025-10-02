Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng trong nước tiếp đà "leo thang"

Giá vàng hôm nay 2/10, thế giới phá đỉnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 sáng nay ngày 2/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.857 USD/ounce, giảm nhẹ 4 USD/ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm này hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.863 USD/ounce, tăng hơn 5 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Đáng chú ý, thời điểm 16h00 ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.893 USD/ounce. Đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, báo cáo việc làm hàng tháng của ADP tại Mỹ thúc đẩy thị trường vàng vì nó hoàn toàn nằm trong nhóm những người theo chủ nghĩa ôn hòa về chính sách tiền tệ của Mỹ, những người muốn thấy lãi suất thấp hơn sớm hơn.

Kim loại quý này hiện đang được các chuyên gia dự báo dễ dàng đạt mốc 4.000 USD/ounce. Vàng đã tăng hơn 48% trong năm nay, hướng tới mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979.

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của ngân hàng BNP Paribas Fortis cho biết, vàng đang tiến rất gần tới mốc 4.000 USD/ounce theo dự báo cách đây hơn một năm.

"Thời điểm đó, nhu cầu tích trữ vàng chủ yếu đến từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, còn nhà đầu tư thì bán ròng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư quay trở lại mua vàng, khiến giá kim loại quý tăng mạnh hơn", ông Philippe Gijsels nhận định.

Ngoài ra, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm kém tích cực, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Theo công cụ CME FedWatch, trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị, vàng là tài sản không sinh lãi, thường được coi là kênh trú ẩn an toàn và hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp. Hiện, nhà đầu tư đang định giá 99% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng tương lai tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 4.000 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 3.750 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng dựng đứng

Giá vàng hôm nay 2/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng rất mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 135,6 – 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.