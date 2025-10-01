Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện hoả tốc chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đối với các công trình xây dựng.

Nhằm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ.

Bộ Xây dựng yêu cầu công tác kiểm tra đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến đường cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cùng đó, các Sở Xây dựng được yêu cầu chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến đường được giao quản lý.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh: "Các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản".

