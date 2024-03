Sao Ta (FMC) thu 11,3 triệu USD trong tháng 2/2024

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa cập nhật về tình hình kinh doanh tháng 2/2024 với sản lượng và doanh thu của Sao Ta suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2/2024, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản xuất tôm thành phẩm đạt 931 tấn, bằng 92% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 982 tấn, giảm 9% so với tháng 2 năm ngoái.

Sản xuất nông sản thành phẩm 63 tấn, giảm 69% còn sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 87 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số chung tháng 2 đạt 11,3 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng), bằng 84% so với tháng 2/2023.

Sao Ta cho biết, do lịch nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên FMC chỉ hoạt động 21 ngày trong tháng. Bên cạnh đó, nguyên liệu tôm ít do cuối vụ cộng với đơn hàng ít cũng khiến sản lượng suy giảm.

Trước đó, trong tháng 1/2024, Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số đạt 19,2 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.614 tấn, tăng 45% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 189 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 19/3, Công ty Thực phẩm Sao Ta sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 nhờ hạ kế hoạch lợi nhuận cuối năm

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV

Năm 2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 5.087 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng, giảm 5,8%.

Với lợi nhuận trước thuế đạt 304,6 tỷ đồng, Thực phẩm Sao Ta đã hoàn thành 101,5% so với kế hoạch lãi 300 tỷ đồng mới điều chỉnh và hoàn thành 76,2% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng đầu năm mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Tại cuối năm 2023, quy mô tài sản của FMC hơn 3.344 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm gần 1.000 tỷ đồng, tăng 8%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu FMC đứng tại giá tham chiếu với 47.800 đồng/cổ phiếu.