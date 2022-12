Sắp hết năm, Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) bất ngờ điều chỉnh sâu kế hoạch kinh doanh

Công ty mẹ GVR lên kế hoạch điều chỉnh doanh thu giảm 20% xuống còn 3.580 tỷ đồng; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận giảm tới gần 50%, với lợi nhuận trước thuế là 1.210 tỷ đồng, giảm 48% và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh xuống còn 1.210 tỷ đồng, giảm 47% so với kế hoạch đã giao trước đó.

Dù chỉ còn vài ngày nữa kết thúc năm tài chính 2022, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) bất ngờ vừa thông qua nghị quyết HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, sau điều chỉnh, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 giảm từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 4.900 tỷ đồng và 3.880 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và 27% so với kế hoạch ban đầu.



Công ty mẹ lên kế hoạch điều chỉnh doanh thu giảm 20% xuống còn 3.580 tỷ đồng; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận giảm tới gần 50%, với lợi nhuận trước thuế là 1.210 tỷ đồng, giảm 48% và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh xuống còn 1.210 tỷ đồng, giảm 47% so với kế hoạch đã giao trước đó.

GVR điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Nguồn: GVR.

Đồng thời, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sẽ được xem xét, quyết nghị tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 sau khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Trong quý 3, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.847 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, lãi trước thuế gần 1.181 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý 2/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.302 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.078 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 4% so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận này thấp hơn gần 400 tỷ đồng so với con số ước tính trước đó.

Kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 của VRG, cụ thể: sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%).

Theo giải trình từ phía GVR, lợi nhuận quý 3 sụt giảm chủ yếu do giá bán giảm so với cùng kỳ trong khi nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh. Ngoài ra, các đơn vị phải trích lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào bởi sự mất giá của đồng Kip trong kỳ báo cáo.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết giá dầu, lạm phát tăng cao đã tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn... cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.

Tổng doanh thu hợp nhất 28.600 tỷ đồng (đạt 101,1%); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỷ đồng (đạt 106,1% kế hoạch). Như vậy, so với con số mà ông Kha nêu trên thì GVR đã phải điều chỉnh giảm sâu hơn.

Tính tới cuối tháng 9/2022, tổng tài sản đạt 79.587 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 15.975 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý 3 ghi nhận tăng 57% so với đầu năm lên 5.447 tỷ đồng. Trong đó thành phẩm tồn kho tăng từ 1.799 tỷ đồng ở đầu năm lên 3.472 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, nợ phải trả của GVR giảm 9,4% so với đầu năm xuống còn 24.741 tỷ đồng. Tổng nợ vay là hơn 7.759 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2.152 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý 3 đạt gần 54.846 tỷ đồng bao gồm 7.103 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên chiều 28/12, cổ phiếu GVR dừng tại 14.200 đồng/cp, giảm 63% so với thị giá đầu năm.