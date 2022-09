Sau tạm hoãn, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lại triển khai kế hoạch phát hành hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông qua kế hoạch đăng ký chào bán 161,9 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.700 tỷ đồng.

Ngày 26/9, Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã thông qua việc tiếp tục triển khai chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cách đây vài ngày, HĐQT HAGL đã tạm dừng kế hoạch triển khai việc chào bán riêng lẻ này nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Nếu phát hành thành công, HAGL dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng. Số tiền thu về, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay hơn 799,9 tỷ đồng (kế hoạch cũ là 500 tỷ) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

Công ty cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, kế hoạch công bố trước đó là 700 tỷ.

500 tỷ đồng còn lại, không thay đổi so với phương an ban đầu, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên, Hoàng Anh Gia Lai thông qua kế hoạch sử dụng vốn khi dùng 700 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang; 500 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; và 500 tỷ đồng trả nợ trái phiếu.

Như vậy, thay đổi mục đích sử dụng vốn lớn nhất là không còn bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với CTCP Chăn nuôi Gia Lai.

Về danh sách nhà đầu tư tham dự kiến tham gia đợt phát hành gồm 9 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, không thay đổi so với nội dung được thông qua ngày 22/4/2022.

Trước đó, ngày 22/4, Hoàng Anh Gia Lai công bố điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được tham gia đợt chào bán gồm 9 tổ chức và cá nhân.

Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát đăng ký mua 47,6 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 4,37% vốn điều lệ; Công ty TNHH Glory Land đăng ký mua gần 38,1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 3,5% vốn điều lệ, ông Nguyễn Đức Tùng Quân đăng ký mua gần 11,36 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,04%...

Được biết, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát) – đặt trụ sở tại tầng 11, toà nhà Doji Tower (Hà Nội). Còn cá nhân ông Nguyễn Đức Tùng Quân đang giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Môi giới chứng khoán Miền Nam của VPBank Securities.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Đoàn Nguyên Đức cũng tiết lộ hai đối tác sẽ đồng hành trong đợt phát hành riêng lẻ này gồm Quỹ Cát Việt và VPBank Securities.

Công ty Glory Land được thành lập vào năm 2014. Theo đăng ký kinh doanh mới nhất thay đổi vào tháng 12/2020, Glory Land có vốn điều lệ 398 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, mới đây ngày 23/9, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, việc tạm dừng để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành và sẽ báo cáo việc điều chỉnh.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng).

Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm bất ngờ ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 1.030,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 266,1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên chiều ngày 27/9, cổ phiếu HAG giao dịch quanh mức 13.750 đồng/cp.