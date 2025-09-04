Searefico: Lãi 6 tháng tăng đột biến, đứng trước nguy cơ rời sàn HoSE

CTCO Searefico (HoSE: SRF) đã có văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 và các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Searefico báo lãi sau thuế hợp nhất 5,57 tỷ đồng, tương ứng tăng 830% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp cho biết, sự biến động lợi nhuận chủ yếu do doanh thu tài chính tăng từ hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, công ty chủ động trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho suy giảm giá trị. Theo Searefico, việc trích lập này được thực hiện nhằm khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã được nêu trong báo cáo tài chính các năm 2023 và 2024.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, Searefico nói gì?

Đặc biệt, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025, đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét này, hãng kiểm toán AASC cho biết, hãng này chưa thể thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về các số dư nợ phải thu tại ngày 30/6/2025 và tại ngày 1/1/2025, cũng như chưa thể thu thập được đầy đủ tài liệu cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu tại các thời điểm tương ứng với tổng giá trị là 33,6 tỷ đồng và 77,9 tỷ đồng.

Trích báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Searefico.

"Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi, cũng như ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các khoản mục khác có liên quan trên BCTC hợp nhất giữa niên độ của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025", trích cơ sở đưa ra kết luận loại trừ của kiểm toán AASC tại BCTC của Searefico.

Về vấn đề này, Searefico cho biết, đối với số dư các khoản phải thu, công ty đã ghi nhận theo đúng thực tế phát sinh; công nợ được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và có đầy đủ hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính, cùng chứng từ thanh toán theo quy định.

Searefico cũng trình bày, thư xác nhận công nợ đã được công ty phát hành đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của kiểm toán, đồng thời gửi đến khách hàng/chủ đầu tư để đối chiếu và xác nhận lại với đơn vị kiểm toán.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, Searefico không thể chủ động đảm bảo việc các thư xác nhận công nợ được gửi trả lại đúng hạn, dẫn đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Searefico đứng trước khả năng hủy niêm yết

Ngày 3/9, Searefico nhận được văn bản từ Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) lưu ý về khả năng hủy niêm yết.

Cụ thể, HoSE nêu, ngày 2/4, HoSE ban hành Quyết định số 170/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu SRF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 10/4.

Lý do, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024). Việc này thuộc trường hợp chứng khoán bị khiểm soát theo quy định của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sau đó, ngày 29/8, HoSe nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của Công ty tiếp tục có ý kết luận ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định, HoSE lưu ý với công ty về khả năng cổ phiếu SRF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu BCTC kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ.

Cuối phiên sáng ngày 4/9, mã SRF tăng gần 4% lên 8.760 đồng/cp với thanh khoản nhỏ giọt 4.100 đơn vị sang tay.