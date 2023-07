SHB chốt ngày trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18%

Kết thúc quý I/2023, SHB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng đến 38% so với cùng kỳ, đạt gần 5.844 tỷ đồng. Điểm sáng trong quý này là dù SHB tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, ngân hàng vẫn báo lãi cao kỷ lục. Cụ thể, SHB trích gần 1.374 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng tới 191% so với cùng kỳ, tương ứng cao gấp gần 3 lần. SHB vẫn đạt lãi trước thuế đạt hơn 3.619 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.881 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, SHB có 2 phương án kinh doanh tương ứng với 2 hai kịch bản hạn mức tăng trưởng tín dụng. Trong đó, cả 2 phương án của SHB đều đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ. Với kết quả đạt được trong quý I, SHB đã thực hiện được khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận.



Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của SHB đạt 570.194 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 440.359 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 6,6% với 11.567 tỷ đồng kéo theo tỷ lệ nợ xấu nhích từ mức 2,81% lên 2,83%.