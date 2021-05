Sự lao dốc của đồng bitcoin trong hai phiên giao dịch qua đang gây rắc rối với hàng loạt đồng tiền điện tử khác - vốn đã ghi nhận mức leo thang ngoạn mục trong những tháng gần đây.

Những gì đang diễn ra trên thị trường là đồng bitcoin giảm mạnh hơn 12% xuống dưới mức 50.000 USD trong vòng 24 giờ qua, theo sàn Coindesk. Mức tụt mạnh mẽ của bitcoin là do một tuyên bố của CEO Tesla Elon Musk về việc tạm ngừng sử dụng đồng bitcoin trong thanh toán do quan ngại việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng cho các hoạt động khai thác và giao dịch bitcoin. Đặc biệt là than, loại nhiên liệu hóa thạch có lượng phát thải tồi tệ bậc nhất.

Sức ảnh hưởng của sự trượt giá đồng bitcoin đang lan rộng khắp thị trường tiền điện tử. Nếu bitcoin đã đạt đỉnh và đang dần tụt dốc, nó có thể châm ngòi cho một cuộc bán tháo của các nhà đầu cơ, những ai đang cố gắng kiếm tiền từ cơn sốt điên cuồng của tiền điện tử.

Michaël van de Poppe, một nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Amsterdam cho hay: “Khi bitcoin đạt đỉnh và bong bóng vỡ, những nhà đầu tư ăn xổi sẽ tìm đến các thị trường khác”. Mặc dù khó có thể dự đoán chừng nào bong bóng vỡ, nhưng có dấu hiệu cho thấy sự quan ngại của nhà đầu tư.

Sự lao dốc của đồng bitcoin là tin rất xấu với các đồng tiền điện tử khác

Ether, đồng tiền điện tử phổ biến thứ hai thế giới đã giảm mạnh 14% trong 24 giờ qua, theo CoinmarketCap. Sau khi đạt kỷ lục 4.385 USD vào đầu tuần này, nó hiện đang giao dịch quanh mức 3.700 USD.

Dogecoin, một đồng tiền điện tử lấy cảm hứng từ meme chú chó shiba, đồng thời là đồng tiền điện tử yêu thích khác của Elon Musk bên cạnh bitcoin cũng giảm 40% trong 24 giờ qua và hiện giao dịch quanh mức 0,4 USD. Tại thời điểm cao nhất mọi thời đại hồi đầu tháng, giá dogecoin từng tăng vọt lên ngưỡng 0,74 USD.

Trong một lưu ý được công bố vào đầu tuần này, các nhà phân tích Ben Onatibia và Giacomo Pierantoni của Vanda Research đã cảnh báo rằng "sự gia tăng siêu tốc trên thị trường tiền điện tử có thể sẽ biến động”, cảnh báo về lần bong bóng bitcoin vỡ sau màn tăng ngoạn mục năm 2017.

Nếu thị trường tiền điện tử tiếp tục tụt dốc trong thời gian tới, Onatibia và Pierantoni dự đoán các nhà đầu tư nhỏ sẽ quay trở lại thị trường cổ phiếu.

Trước đó, đã có nhiều nhà đầu tư lên tiếng cảnh báo về sự tăng nóng của các đồng tiền điện tử. Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, ông Charlie Munger cho biết mối quan tâm của ông với bitcoin đang ngày càng tăng lên trong bối cảnh đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tăng giá kỷ lục.

“Tất nhiên tôi không thích đà tăng chóng mặt của bitcoin. Tôi không hoan nghênh một loại tiền điện tử hữu ích với những kẻ bắt cóc và tống tiền. Tôi cũng không thích đưa hàng tỷ USD để đổ vào một sản phẩm tài chính mới”.

Nhà đầu tư huyền thoại nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tôi nên nói một cách thẳng thắn rằng toàn bộ sự gia tăng đó là khó tin và đi ngược lại lợi ích của nền văn minh hiện tại”.

Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett cũng tỏ ra đồng tình với người đồng hành Charlie Munger.

Trong một tuyên bố hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhấn mạnh câu hỏi về tính hợp pháp và tính ổn định của loại tiền điện tử này. “Tôi không nghĩ rằng bitcoin nên được sử dụng rộng rãi như một cơ chế giao dịch” - bà Janet Yellen trả lời tờ CNBC tại một hội nghị của New York Times. “Ở mức độ mà nó đang được sử dụng hiện nay, tôi cho rằng việc sử dụng bitcoin (như một tài sản thanh toán tài chính) là bất hợp pháp. Vô cùng kém hiệu quả khi thực hiện các giao dịch (bằng bitcoin), năng lượng tiêu thụ để xử lý các giao dịch như vậy là rất lớn”.

Bên cạnh tính hợp pháp, bà Janet còn bày tỏ quan ngại về sự thiếu ổn định của đồng bitcoin, khi giá bitcoin liên tục lập đỉnh rồi lại rớt sâu xuống đáy trong suốt hơn một thập kỷ qua, kể từ khi nó xuất hiện đến nay. “Đó là một tài sản có tính đầu cơ cao… Tôi nghĩ mọi người nên cảnh giác về sự biến động quá lớn của nó. Tôi quan ngại sâu sắc về những tổn thất tiềm ẩn mà các nhà đầu tư có thể phải chịu”.