Tết Tân Sửu 2021: Giá thịt lợn sẽ tăng lên bao nhiêu?

Vào thời điểm đón Tết Tân Sửu 2021, giá thịt lợn có thể còn tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao và một phần là do lợn tại các trang trại nhỏ, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn nhiều.

Giá thịt lợn 2020 diễn biến phức tạp

Đánh giá về tình hình mặt hàng thịt lợn trong năm qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2020 ngành chăn nuôi đã phải đối mặt với tác động "kép" từ dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 cũng như thiên tai bão lụt. Không chỉ giá lợn hơi mà giá các mặt hàng thịt lợn và liên quan đến thịt lợn trên thị trường trong nước đã có nhiều biến động.

Giá lợn hơi 2020 diễn biến phức tạp, thấp nhất và thời điểm tháng 11/2020 là 64.000 đồng/kg và cao nhất vào thời điểm trong tháng 5/2020 là 100.000 đồng/kg. Xu hướng giá giảm dần từ thời điểm cao nhất của tháng 5/2020 đến đầu tháng 12/2020. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12/2020 đến nay, giá đang có xu hướng tăng. Tính chung cả năm 2020, giá thịt lợn tăng 57,23% so với năm 2019, làm CPI chung tăng 1,94%.

Nguyên nhân việc giá lợn hơi bị đẩy lên cao từ đầu năm cũng dễ dàng nhìn thấy bởi hậu quả do dịch tả lợn châu Phi là hết sức nặng nề. Từ đầu năm 2020 đến ngày 17/12/2020 cả nước tiếp tục xuất hiện hàng nghìn ổ dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn phải tiêu hủy trên 86.000 con, tổng trọng lượng trên 4 nghìn tấn.

Trước tình hình cung không đủ cầu, Việt Nam đã phải đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế 10 tháng năm 2020, Việt Nam nhập khẩu trên 100 nghìn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá trên 265 triệu USD. Trong đó, Nga, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam từ đầu năm tới nay.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu nên nguồn cung thịt lợn nhập khẩu bị ảnh hưởng khiến lượng thịt nhập về để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước cũng thiếu hụt.

Trong khi đó, nhiều cơ sở chăn nuôi mặc dù dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng vẫn chưa kịp tái đàn, thậm chí có một số nơi tái đàn rồi lại bị nhiễm bệnh trở lại. Một số chủ trang trại, hộ chăn nuôi lợn vừa và nhỏ lại chuyển sang chăn nuôi các loại gia súc khác an toàn hơn.

Năm 2021 thị trường thịt lợn sẽ bình ổn trở lại?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng đàn lợn của cả nước tháng 12/2020 tăng 17% so với cùng thời điểm năm 2019, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm đạt trên 3 triệu tấn, tăng 4,4% so với năm 2019.

Đến nay, theo Cục Chăn nuôi, tổng đàn lợn cả nước đã phục hồi được trên 85% so với thời điểm trước khi "cơn bão" dịch càn quét khắp các địa phương trên cả nước, tổng đàn lợn đạt trên 26 triệu con, tăng 115,5% so với thời điểm đầu năm 2020. Riêng 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, tháng 11/2020 đàn lợn thịt đạt trên 5,55 triệu con, tăng 55,3% so với thời điểm đầu năm 2020. Theo ước tính, tổng sản lượng lợn hơi cả năm 2020 có thể đạt 3,46 triệu tấn, tăng gần 4% so với năm 2019.

Theo ông Nguyễn Quốc Lân – Phó giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), thị trường thịt lợn năm 2021 có nhiều tín hiệu tích cực. Nguồn cung trong nước dần được đảm bảo, tiến sát với cầu, tập trung từ các doanh nghiệp, trang trại lớn. Trong khi đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đa số vẫn thận trọng, lo ngại dịch và không đủ vốn để đầu tư tái đàn, thậm chí bỏ nuôi lợn, chuyển đổi mô hình sản xuất.

Nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng cao khiến giá lợn hơi tăng trở lại trong hai tuần cuối tháng 12/2020. Giá lợn hơi trung bình cả nước trong tháng 12/2020 dao động trong khoảng từ 70.000 – 80.000 đồng/kg, tăng từ 4.000-8.000 đồng/kg so với tháng trước. Giá lợn hơi tăng khiến giá các sản phẩm thịt tăng nhẹ so với tháng trước.

"Giá lợn hơi thời gian tới có thể còn tiếp tục tăng do nhu cầu tăng trong dịp cuối năm và cận Tết Nguyên đán và một phần là do lợn tại các trang trại nhỏ, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn nhiều. Nhưng dự báo giá lợn hơi khó tăng mạnh thêm nữa do dịch tả lợn châu Phi đang được khống chế tốt, đàn lợn ở các trang trại lớn tăng nhanh, khó xảy ra tình trạng thịt lợn khan hàng, sốt giá; chịu áp lực cạnh tranh từ thịt nhập khẩu giá rẻ, nguồn cung các loại thịt gà, thịt bò, cá, tôm và nguồn cung thịt nhập khẩu về nhiều" - ông Nguyễn Quốc Lân cho hay.

Cũng dự báo về thị trường thịt lợn trong năm mới, đại diện Viện kinh tế tài chính cho rằng, trong thời gian ngắn, giá thịt lợn có thể tăng lên ngưỡng 80.000 đồng/kg – 85.000 đồng/kg vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán do nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Thời gian tới, khi việc tái đàn theo hướng an toàn sinh học đã được triển khai tốt ở khắp các địa phương cùng với công tác nhập khẩu thịt lợn bổ sung lượng lớn thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi thì thị trường lợn hơi sẽ dần ổn định lại.

Nếu dịch tả lợn châu Phi ở nước ta được kiểm soát tốt, mức giá lợn hơi ở Việt Nam nửa đầu năm 2021 có thể sẽ giảm về dưới 75.000 đồng/kg. Và kỳ vọng sau khi tiêm văcxin dịch tả lợn châu Phi hiệu quả được sử dụng trên diện rộng thì thị trường lợn hơi ở nước ta sẽ bình ổn trở lại, giá lợn hơi có thể giảm xuống dưới ngưỡng 65.000 đồng-70.000 đồng/kg.