Thái Lan cắt giảm lãi suất chủ chốt lần thứ 3 trong năm 2025

Thái Lan cắt giảm lãi suất chủ chốt lần thứ 3 trong năm

Trong một động thái được nhiều người mong đợi, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đã nhất trí hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm 2025, đưa lãi suất xuống 1,50%. Đây là cuộc họp cuối cùng trong nhiệm kỳ của Thống đốc sắp mãn nhiệm Sethaput Suthiwartnarueput, kết thúc vào tháng 9.



Trong một trong những tuyên bố ôn hòa nhất của mình trong những năm gần đây, MPC cho biết ‘chính sách tiền tệ nên mang tính nới lỏng trong tương lai để hỗ trợ nền kinh tế’. Mặc dù ngân hàng trung ương giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP và lạm phát chung, nhưng vẫn nhấn mạnh sự suy thoái kinh tế sắp tới, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương nhất.



Vào tháng 6, MPC dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng +2,3% và +1,7%, và lạm phát chung sẽ ở mức +0,5% và +0,8% lần lượt cho năm nay và năm 2026.

BOT dự báo điều kiện kinh tế khó khăn hơn trong nửa cuối năm 2025

Trong tuyên bố chính sách, Ngân hàng trung ương Thái Lan lưu ý rằng, tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm tốt hơn một chút so với dự kiến, nhờ sự phục hồi của ngành điện tử toàn cầu cũng như việc xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ tăng mạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế sẽ chậm lại trong nửa cuối năm, do tác động của thuế quan Hoa Kỳ và lượng khách du lịch đến từ các khu vực giảm.



Do đó, Ngân hàng trung ương Thái Lan dự kiến tiêu dùng tư nhân sẽ bị ảnh hưởng, khi niềm tin và thu nhập của người tiêu dùng giảm sút. Niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, chịu áp lực từ bất ổn chính trị trong nước và lo ngại về thuế quan.



Bên cạnh nền kinh tế thực ảm đạm, nhu cầu tín dụng giảm và chất lượng tín dụng ngày càng kém đã phủ bóng đen lên lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ phê duyệt khoản vay doanh nghiệp đã giảm -14,6% trong Quý 2/2025, trong khi tỷ lệ này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm -41,6%. Đồng thời, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giảm mạnh (-34,1%) mặc dù nhu cầu vay vốn của toàn bộ doanh nghiệp tăng (+8,4%).

BOT cũng nhấn mạnh việc đồng baht gần đây tăng giá so với các đồng tiền khu vực là một vấn đề cần theo dõi. Vì điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu cũng như ngành du lịch. Đồng baht dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian còn lại của năm, lên mức 31,5 baht/USD.



Dự kiến nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng +2,8% trong Quý 2/2025, được hỗ trợ bởi xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Maybank nhận thấy tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2025 sẽ giảm xuống +1,7% do sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm cả việc lượng khách du lịch tiếp tục giảm tốc sau cuộc đối đầu quân sự với Campuchia vào tháng 7.



Maybank dự kiến lãi suất sẽ giảm thêm 0,25 điểm cơ bản nữa khi Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn nhậm chức vào tháng 10. Khi đó, lãi suất từ sau pha cắt giảm lần thứ 4 trong năm 2025 (nếu có) đến cuối năm 2026 có thể sẽ không đổi ở mức 1,25%.