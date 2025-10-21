Giá vàng hôm nay 21/10, thế giới bứt phá

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 21/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.361 USD/ounce, tăng mạnh hơn 121 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.356 USD/ounce, tăng mạnh hơn 106 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, những bất ổn chính trị và thương mại ngày càng gia tăng đang là động lực chính thúc đẩy đà tăng gần đây của vàng. Lãi suất thực thấp hơn, đồng USD yếu đi, nợ công tăng và căng thẳng địa chính trị có thể tiếp tục đẩy giá kim loại quý này lên mức 4.700 USD/ounce, trong khi cổ phiếu các công ty khai thác vàng thậm chí sẽ còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Bên cạnh đó, trong khi vàng tiếp tục biến động mạnh khi giá giữ ở mức trên 4.000 USD/ounce, một ngân hàng Canada dự đoán thị trường tăng giá này sẽ duy trì đà tăng trong hai năm tới và thậm chí có thể xa hơn nữa.

Trong dự báo vàng hàng quý, các nhà phân tích hàng hóa tại CIBC cho biết sự bất ổn kinh tế đã tạo ra sự dịch chuyển theo đường parabol trong giá vàng và bạc.

"Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực cho vàng. Chúng tôi dự đoán sự bất ổn về chính sách thuế quan sẽ tiếp tục, và chúng tôi tin rằng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa phản ánh hết tác động tiêu cực của các mức thuế quan đã áp dụng cho đến nay, và cả những mức thuế quan sắp tới, đối với sức mua của người tiêu dùng", các nhà phân tích cho biết.

Những bình luận này được đưa ra sau khi CIBC nâng cấp đáng kể dự báo giá vàng năm 2026. Các nhà phân tích dự đoán giá kim loại quý này sẽ đạt trung bình khoảng 4.500 đô la một ounce vào năm tới và năm 2027 - tăng lần lượt 25% và 36% so với ước tính trước đó của họ.

Khi xem xét động lực hiện tại của vàng, CIBC cho biết mặc dù mức tăng trên 4.000 USD/ounce là đáng chú ý, nhưng đây không phải là điều ngạc nhiên lớn khi xét đến sự thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng ngày càng tăng rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Giá vàng đã tăng hơn 60% trong năm nay, vượt trội so với mọi loại tài sản chủ chốt khác, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng thương mại tái bùng phát tiếp thêm động lực cho thị trường.

Các chuyên gia dự báo, lãi suất thực của Mỹ có thể còn rơi vào vùng âm, khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Điều này sẽ tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng.

Giá bạc hôm nay 21/10: Thế giới tăng nhẹ, trong nước ”mỗi nhà bạc một giá”

Giá vàng SJC tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 21/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 151 – 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 1 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150 – 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149 - 151,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 1,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.