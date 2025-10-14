Trong phiên 13/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên bứt phá ấn tượng với VN-Index tăng +17,57 điểm (+1,01%) lên 1.765,12 điểm, thiết lập mức đỉnh mới.

Nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt cổ phiếu bất động sản như VIC, VHM dẫn dắt xu hướng tăng, trong khi các mã ngân hàng và vốn hóa lớn (blue-chip) khác cũng ghi nhận lực đỡ đáng kể.

Tương tự, chỉ số VN30 tăng mạnh với +31,71 điểm, vượt mốc 2.000 điểm – lần đầu tiên VN30 đóng cửa trên mốc này. Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt khi giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 44.554 tỷ đồng, tăng ~30,8% so với mức trung bình 20 phiên.

Mặc dù sắc xanh lan tỏa, thị trường vẫn phân hóa rõ rệt, nhiều cổ vốn hóa trung bình và nhóm công nghệ chịu áp lực giảm điểm. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường.



Trong số bị bán mạnh có FPT (khoảng 225 tỷ đồng), HDB (~153 tỷ đồng), MWG (khoảng 84 tỷ đồng), nhưng họ mua ròng tại VIC, SHB và CEO. Tự doanh cũng nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 4, với tổng giá trị bán trên HOSE đạt khoảng 775 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV ETIME, ông Phạm Thanh Tùng, chuyên gia chứng khoán nhận định rằng, từ thực tế có thể thấy diễn biến tích cực của VN-Index trong thời gian qua chủ yếu nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, BID, FPT… Khi các mã này tăng mạnh, chỉ số dễ dàng lập đỉnh mới, nhưng mặt bằng cổ phiếu trung và nhỏ lại phân hóa, thậm chí suy yếu.

"Đây là đặc điểm của giai đoạn cuối chu kỳ tăng ngắn hạn, khi dòng tiền tập trung vào nhóm dẫn dắt để “kéo chỉ số”, trong khi nội lực thị trường chưa thật sự lan tỏa. Thanh khoản cải thiện nhưng tỷ trọng giao dịch của VN30 chiếm hơn 70%, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn thận trọng".

Các chuyên gia cho rằng, để xu hướng tăng có tính bền vững, thị trường cần sự luân chuyển dòng tiền sang nhóm ngành khác, đặc biệt là công nghệ, sản xuất, tiêu dùng nội địa. Nếu chỉ số tiếp tục được nâng đỡ bởi vài mã lớn, thị trường dễ rơi vào trạng thái “tăng ảo”, dễ điều chỉnh mạnh khi xuất hiện áp lực chốt lời.

“Tăng nhờ ông lớn không sai, nhưng tăng bền phải nhờ dòng tiền rộng. Điều thị trường cần lúc này là sự luân chuyển và lan tỏa thực sự, thay vì những cú kéo điểm mang tính biểu tượng", ông Tùng nhận định.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Ông chia sẻ thêm, giai đoạn cuối năm là thời điểm dễ xảy ra biến động mạnh, khi quỹ ngoại tái cơ cấu danh mục và dòng tiền nội có xu hướng chốt lãi ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường tăng điểm chủ yếu nhờ một số mã vốn hóa lớn, nhà đầu tư cần giữ kỷ luật và quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh tâm lý “đu theo chỉ số”.



Về việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, ông Tùng đánh giá đây là tin vui lớn đối với giới đầu tư khi sự kiện này có thể thu hút dòng vốn gián tiếp (FII) từ 5–7 tỷ USD trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên chuyên gia cũng cảnh bảo: "Nâng hạng là cú hích về tâm lý và vị thế, không phải liều thuốc thần cho mọi biến động. Thị trường Việt Nam vẫn cần cải thiện độ sâu, đa dạng sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp nếu muốn tận dụng trọn vẹn cơ hội từ sự kiện này.”