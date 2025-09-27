Thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược thành phố Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố các quyết định quan trọng gồm, thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng; thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng; tổ chức lại Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng; tổ chức lại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng; và tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

Đồng thời, công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, tiếp nhận viên chức và người lao động về công tác tại các đơn vị mới, cũng như quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định cấp ủy các Chi bộ trực thuộc.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập 5 đơn vị trực thuộc sở, trong đó có Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược thành phố Đà Nẵng và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của 5 đơn vị

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng đã chúc mừng 5 đơn vị mới được thành lập cùng các lãnh đạo đã được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đơn vị sẽ nhanh chóng phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng cho thành phố và Sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và quan tâm chăm lo đời sống của viên chức, người lao động.

“Ngay sau lễ công bố, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, bàn giao tài sản, tài chính, thiết bị để từ ngày 1/10 có thể chính thức đi vào hoạt động; đồng thời nhanh chóng xây dựng kế hoạch, dự toán và chương trình công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

Các đơn vị phải chủ động mở rộng hợp tác, phát triển dịch vụ theo mô hình “vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa vận hành như doanh nghiệp”; các chi bộ cần sớm thống nhất chương trình công tác, phân công rõ ràng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và chủ động đề xuất phương án nhân sự, chức danh phù hợp”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Ông Trương Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược thành phố Đà Nẵng phát biểu khi nhận quyết định

Ông Trương Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị, nhằm tập trung nguồn lực, hiện thực hóa chủ trương của thành phố về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trung tâm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như, xây dựng và vận hành hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số của thành phố; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nghiên cứu, triển khai công nghệ chiến lược như AI, Big Data, IoT, blockchain…”.