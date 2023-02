Thị trường cà phê lặng sóng, giới đầu cơ thận trọng hơn

Các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng hết sức khả quan đã hỗ trợ USDX lấy lại sức mạnh khiến các giới đầu cơ cà phê tỏ ra thận trọng hơn. Giá cà phê hôm nay (6/2) đồng loạt đi ngang tại các tỉnh trọng điểm trong nước.

Giá cà phê hôm nay 6/2: Thị trường nội địa lặng sóng, giá đi ngang

Tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm tất cả 22 USD, tức giảm 1,07 %, xuống 2.031 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 14 USD, tức tăng 0,69 %, lên 2.030 USD/tấn, các mức tăng/giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng tất cả 2,90 cent, tức tăng 1,71 %, lên 172,80 cent/lb, và kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 3,25 cent, tức tăng 1,91 %, lên 173,30 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 06/02/2023 lúc 13:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên đồng loạt đi ngang tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Hiện tại, giá thu mua theo khảo sát đang dao động trong khoảng 42.400 - 42.800 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 42.400 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng. Theo sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với cùng mức 42.700 đồng/kg. Hiện tại, Đắk Lắk đang là địa phương có mức giá cao nhất với 42.800 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn tăng trưởng trái chiều trong tuần qua là do báo cáo tồn kho do ICE quản lý và chứng nhận vẫn còn đứng ở thấp và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất điều hành lên thêm 0,25% như thị trường đã suy đoán trước đó sau khi các báo cáo dữ liệu kinh tế tốt hơn mức kỳ vọng.

Bên cạnh còn là việc nâng mức lãi suất lên thêm 0,5% để ngăn chặn lạm phát vượt mức của ECB và BoE. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng rất khả quan, đã giúp USDX lấy lại sức tăng trong rổ tiền tệ mạnh và đẩy các tiền tệ mới nổi vào thế bất lợi, làm giá cả hàng hóa trở nên đắt đỏ mới là điều thực sự đáng quan tâm của các thị trường vào lúc này.

Tính đến thứ sáu ngày 3/2, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 1.800 tấn, tức giảm 2,89% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 60.390 tấn (tương đương 1.051.500 bao, bao 60 kg).

Kết thúc tháng 1/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 160.000 tấn cà phê, giảm 30,9% so với cùng tháng năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2023 giảm 29,8% so với cùng tháng năm ngoái xuống 352 triệu USD.

Việt Nam hiện là nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới, với sản lượng cà phê dự kiến sẽ tăng 500.000 bao lên 29,5 triệu bao vào niên vụ 2023/24.

Trong khi đó, vụ mùa năm 2023 của Brazil dự kiến đạt 67,1 triệu bao, cao hơn so với mức 63,2 triệu bao trong năm 2022. Xuất khẩu cà phê nhân tháng 1 của Brazil giảm 5% so với một năm trước đó xuống còn 169.553 tấn.

Báo cáo mới nhất của Rabobank của Hà Lan đã điều chỉnh giảm sản lượng cà phê toàn cầu từ dự báo dư thừa 4 triệu bao của tháng trước xuống còn dư thừa 1,6 triệu bao do kỳ vọng sản lượng Brazil thấp hơn. Do đó sản lượng cà phê toàn cầu năm nay sẽ trong khoảng 173,2 triệu bao, so với năm ngoái chỉ 169,5 triệu bao. Rabobank đánh giá mức thặng dư trong cán cân cung cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 khá thấp, chỉ đạt 1,6 triệu bao (loại 60kg), giảm so với ước tính 4 triệu bao trước đó.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê đã giảm 7,7% trong tháng 12/2022, chủ yếu do xuất khẩu cà phê Arabica giảm. Giao dịch tại nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới, là Việt Nam, đã nối lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, nhưng nông dân không muốn bán do người mua đưa ra mức chiết khấu cao.

Các đại lý cho biết các Quỹ đầu cơ đang bù cho các vị thế bán khống của họ do phí bảo hiểm hàng vật chất tại nhà sản xuất hàng đầu Brazil đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng một thập kỷ. Thời gian qua họ được cho là đã mua lại và mua mới khá nhiều, tuy nhiên khi xu hướng siết chặt lãi suất và tín dụng của các kinh doanh hàng hóa thiết yếu "ngấm" vào thị trường, dự báo sẽ có những diễn biến rõ ràng. Ngoài ra, thời tiết cũng được cho là một trong những yếu tố tác động mạnh tới thị trường cà phê thời gian tới.

Trong tháng 1, giá cà phê Robusta trong nước tăng mạnh theo giá thế giới. Ngày 28/1, giá cà phê Robusta tăng từ 3.000 – 3.100 đồng/kg so với ngày 30/12/2022. Tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.100 đồng/kg, lên mức 42.200 – 42.800 đồng/ kg; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 42.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta thế giới cũng tăng mạnh so với cuối năm 2022, đạt mức cao nhất trong 3 tháng, nhờ các Quỹ và nhà đầu cơ mua bù cho các hợp đồng đã mạnh tay bán khống từ trước.

Bên cạnh đó, các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ với các dữ liệu tích cực đã hỗ trợ cho hầu hết thị trường hàng hóa nói chung khi suy đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chậm lại đà nâng lãi suất USD tại phiên họp điều hành tiền tệ sắp diễn ra vào đầu tháng 2.

Ngoài ra, giá cà phê Robusta tăng nhờ thông tin sản lượng tồn kho giảm. Tính đến ngày 25/1, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận giảm xuống 62.520 tấn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/1, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3, tháng 5 tăng lần lượt 12,6%, 11,9% so với ngày 30/12/2022, lên mức 2.053 USD/tấn; 2.016 USD/tấn.

Cùng lúc, giá cà phê Arabica được hỗ trợ khi đồng Real tăng so với đồng USD khiến người trồng cà phê Brazil hạn chế bán ra.

Tuy nhiên, tồn kho ở mức cao khiến giá cà phê Arabica tăng chậm. Tính đến ngày 25/1, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn của sàn ICE New York ở mức 863.594 bao và 109.105 bao đang chờ phân loại. Như vậy, so với mức thấp kỷ lục hơn 24 năm được báo cáo vào đầu tháng 11/2022, tồn kho cà phê Arabica của ICE – New York hiện đã tăng gấp đôi.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/1, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3 và tháng 9 giảm lần lượt 0,1% và 0,6% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 169,9 Uscent/lb và 167,95 Uscent/lb.

Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2% so với ngày 30/12/2022, lên mức 170,05 Uscent/ lb.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau hai năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nổ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2022- 2023 dự kiến tăng hơn 800 nghìn bao lên 167,9 triệu bao, với mức tăng chủ yếu ở Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023.

USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê thế giới sẽ giảm 3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, xuống còn 116,1 triệu bao. Sự sụt giảm được ghi nhận tại Brazil, Việt Nam và Ấn Độ, nhưng tăng ở Honduras và Colombia. Tồn kho cuối vụ dự kiến tăng hơn 1,5 triệu bao lên 34,1 triệu bao.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022-2023 ở mức 167,2 triệu bao (bao 60kg), giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ trước.

Trong khi tiêu thụ cà phê thế giới được dự báo sẽ tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, so với 164,9 triệu bao của vụ 2020-2021. Như vậy, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao.