Thị trường cà phê biến động không đồng nhất, giá giảm mạnh cuối tuần

Giá cà phê hôm nay (5/2) dao động trong khoảng 42.400 - 42.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê biến động không đồng nhất. Vào cuối tuần, một số địa phương ghi nhận mức chênh lệch 100 - 200 đồng/kg so với đầu tuần.

Giá cà phê hôm nay 5/2: Liên tục biến động trái chiều trong tuần qua

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại xu hướng giảm.

Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 18 USD, xuống 2.031 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 14 USD, còn 2.030 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm.

Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 5,10 cent, xuống 172,80 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 4,80 cent, còn 173,30 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 05/02/2023 lúc 12:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên trong tuần qua tăng - giảm trái chiều giữa các ngày. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận mức chênh lệch 100 - 200 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tăng 200 đồng/kg lên mức 42.400 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cùng thu mua với mức 42.700 đồng/kg sau khi giảm nhẹ 100 đồng/kg. Riêng giá cà phê tại Kon Tum và Đắk Lắk không có thay đổi so với đầu tuần, lần lượt là 42.700 đồng/kg và 42.800 đồng/kg.

Tháng 01/2023, giá cà phê Robusta trong nước tăng mạnh theo giá thế giới. Ngày 28/01/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 3.000 – 3.100 đồng/kg so với ngày 30/12/2022. Tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.100 đồng/kg, lên mức 42.200 – 42.800 đồng/ kg; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 42.800 đồng/kg.

Nguồn: giacaphe.com

Theo chuyên gia, do lo ngại rủi ro tăng cao khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng loạt nâng lãi suất tiền tệ lên mức cao hơn nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế và lạm phát vượt mức, giá cà phê kỳ hạn đã trở lại xu hướng giảm.

Đồng thời, báo cáo tồn kho Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến ngày 31/1 đã giảm xuống ở mức 61.760 tấn (tương đương 1.029.333 bao, bao 60kg). Thông tin này đã giúp cà phê Robusta đang giữ ở mức giảm nhẹ, không bị trượt giá nặng nề.

Doanh nghiệp Volcafe dự báo thị trường cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 sẽ thiếu hụt khoảng 5,6 triệu bao cà phê Robusta, trong đó Indonesia sẽ sụt giảm sản lượng xuống mức thấp 10 năm do mưa quá nhiều làm hư hại mùa màng.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam xuất khẩu cà phê tháng 01/2023 giảm đến 30.9% so với cùng kỳ 2022, chỉ đạt 160.000 tấn. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil và là quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Trong nửa đầu năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia độc chiếm thị trường Robusta.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong năm 2023, xuất khẩu cà phê trong nước tăng hay giảm phụ thuộc hoàn toàn vào giá thị trường và do thị trường quyết định. Năm 2022 giá cà phê xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng lên. Nhưng năm nay điều kiện khách quan lớn hơn như lạm phát tăng, nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu lớn bị kéo giảm, đặc biệt là thị trường châu Âu - nơi chiếm trên dưới 45% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam.

Tháng 01/2023, giá cà phê Robusta tăng mạnh so với cuối năm 2022, đạt mức cao nhất trong 3 tháng, nhờ các Quỹ và nhà đầu cơ mua bù cho các hợp đồng đã mạnh tay bán khống từ trước. Bên cạnh đó, các báo cáo chỉ số kinh tế Hoa Kỳ với các dữ liệu tích cực đã hỗ trợ cho hầu hết các thị trường hàng hóa nói chung khi suy đoán Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể chậm lại đà nâng lãi suất USD tại phiên họp điều hành tiền tệ sắp diễn ra vào đầu tháng 2/2023. Ngoài ra, giá cà phê Robusta tăng nhờ thông tin sản lượng tồn kho giảm. Tính đến ngày 25/01/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận giảm xuống 62.520 tấn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/01/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 12,6%, 11,9%, 10,9% và 9,7% so với ngày 30/12/2022, lên mức 2.053 USD/tấn; 2.016 USD/tấn; 1.983 USD/tấn và 1.948 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.083 USD/tấn, chênh lệch + 30 USD/tấn, tăng 229 USD/tấn (tương đương tăng 12,3%) so với ngày 30/12/2022.

Cuối tháng 01/2023, giá cà phê Arabica được hỗ trợ khi đồng Real tăng so với đồng USD khiến người trồng cà phê Bra-xin hạn chế bán ra. Tuy nhiên, tồn kho ở mức cao khiến giá cà phê Arabica tăng chậm. Tính đến ngày 25/01/2023, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn của sàn ICE New York ở mức 863.594 bao và 109.105 bao đang chờ phân loại. Như vậy, so với mức thấp kỷ lục hơn 24 năm được báo cáo vào đầu tháng 11/2022, tồn kho cà phê Arabica của ICE – New York hiện đã tăng gấp đôi.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/01/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 0,1% và 0,6% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 169,9 Uscent/lb và 167,95 Uscent/lb. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 0,2% so với ngày 30/12/2022, lên mức 170,05 Uscent/ lb; giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 ổn định ở mức 169,4 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/01/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 5,2% và 1,9% so với ngày 30/12/2022, lên mức 229,7 Uscent/lb và 218,55 Uscent/ lb. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 0,1% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 205,8 Uscent/lb; giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 ổn định ở mức 208,7 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau hai năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nổ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2022- 2023 dự kiến tăng hơn 800 nghìn bao lên 167,9 triệu bao, với mức tăng chủ yếu ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023.

USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê thế giới sẽ giảm 3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, xuống còn 116,1 triệu bao. Sự sụt giảm được ghi nhận tại Brazil, Việt Nam và Ấn Độ, nhưng tăng ở Honduras và Columbia. Tồn kho cuối vụ dự kiến tăng hơn 1,5 triệu bao lên 34,1 triệu bao.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022-2023 ở mức 167,2 triệu bao (bao 60kg), giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ trước. Trong khi tiêu thụ cà phê thế giới được dự báo sẽ tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, so với 164,9 triệu bao của vụ 2020-2021. Như vậy, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao.