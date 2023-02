Giá cà phê dao động nhẹ, cà phê nội "lấy lại" 200 đồng/kg

Sức ép của USDX khiến Robusta London không giữ được sức tăng ngay từ đầu phiên. Trong nước, giá cà phê hôm nay "lấy lại" 100 - 200 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua nội địa theo khảo sát đang dao động trong khoảng 42.800 - 43.200 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 3/2/2023: Robusta dao động nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 4 USD, xuống 2.049 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2 USD, lên 2.044 USD/tấn, các mức tăng/giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York dảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 2 cent, lên 177,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 2 cent, lên 178,10 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 03/02/2023 lúc 11:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên nhích trở lại 100-200 đồng/kg, dao động trong khung 42.800 - 43.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên nhích trở lại 100-200 đồng/kg, dao động trong khung 42.800 - 43.200 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg lên mức 42.800 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt ghi nhận mức 43.100 đồng/kg và 43.200 đồng/kg. Riêng Đắk Nông không có biến động về giá trong hôm nay, duy trì thu mua cà phê tại mức 43.100 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp nối xu hướng điều chỉnh sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất USD lên thêm 0,25 % và hứa hẹn sẽ còn tăng thêm cho tới khi lạm phát bị ngăn chặn. USDX vừa có một phiên biến động thất thường khiến hầu hết các thị trường tăng vọt ngay từ đầu phiên nhưng cuối phiên đã dịu trở lại.

Báo cáo mới nhất của Rabobank đã điều chỉnh giảm sản lượng cà phê toàn cầu từ dự báo dư thừa 4 triệu bao của tháng trước xuống còn dư thừa 1,6 triệu bao do kỳ vọng sản lượng Brazil thấp hơn. Do đó sản lượng cà phê toàn cầu năm nay sẽ trong khoảng 173,2 triệu bao, so với năm ngoái chỉ 169,5 triệu bao.

Tỷ giá đồng Reais tăng thêm 0,29% lên ở mức 1USD = 5,0460 R$, mức cao 7,5 tháng, tiếp tục ngăn cản người Brazil bán cà phê ra.

Báo cáo tồn kho Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ ba, ngày 31/01 đã giảm thêm 1,22% xuống ở mức 61.760 tấn (tương đương 1.029.333 bao, bao 60 kg).

Một báo cáo hôm thứ tư (1/2) cho thấy, cán cân nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 dự kiến sẽ gần như cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ do vụ mùa của Brazil dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ trong năm nay.

Ngân hàng Rabobank của Hà Lan đánh giá mức thặng dư trong cán cân cung cà phê toàn cầu niên vụ 2023-2024 khá thấp, cụ thể là chỉ đạt 1,6 triệu bao loại 60kg, giảm so với ước tính 4 triệu bao trước đó.

Vụ mùa năm 2023 của Brazil dự kiến đạt 67,1 triệu bao, cao hơn so với mức 63,2 triệu bao trong năm 2022.

Báo cáo cũng cho thấy mức tăng tiêu thụ trên toàn cầu là 1,6%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,3% điển hình được ghi nhận trong hai thập kỷ trước đại dịch Covid-19.



Rabobank kỳ vọng, sản lượng của Colombia sẽ phục hồi sau niên vụ 2022-2023 yếu kém khi nhà sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai này chỉ thu hoạch được 11,8 triệu bao. Dự báo, sản lượng cà phê của Colombia sẽ ở mức 14 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.



Sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 500.000 bao lên 29,5 triệu bao vào niên vụ 2023-2024. Hiện, Việt Nam đang là nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới.

Với những dự báo trên, tổng nhu cầu cà phê toàn cầu niên vụ 2023-2024 được Rabobank chốt ở mức 173,2 triệu bao, trong khi sản lượng dự kiến là 174,8 triệu bao.

Theo thống kê của Tổng Cục Hải quan, tính trong 15 ngày đầu tháng 1/2023, nước ta đã xuất khẩu hơn 91,9 nghìn tấn cà phê, tương đương kim ngạch đạt hơn 202,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu khẩu cà phê giai đoạn 01/1 đến 15/1 đã giảm 20% về lượng và giảm 18% về giá trị.

Hiện Việt Nam đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày từ ngày 27/1 góp phần ổn định nguồn cung Robusta sau thông tin dự báo thị trường cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 sẽ thiếu hụt khoảng 5,6 triệu bao cà phê Robusta.

Trong nửa đầu năm 2023, Việt Nam tiếp tục là quốc gia độc chiếm thị trường Robusta khi các nước cung ứng chính khác như Brazil và Indonesia chưa bước vào vụ thu hoạch.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh 53,5% về lượng và tăng 39,7% về kim ngạch so với tháng 11/2022 nhưng giá giảm 9%, đạt 197.077 tấn, tương đương 425,16 triệu USD, giá trung bình 2.157,4 USD/tấn. Tính chung cả năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 13,8% về lượng, tăng mạnh 32% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với năm 2021, đạt 1,78 triệu tấn, tương đương 4,06 tỷ USD, giá trung bình 2.281,7 USD/tấn.

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong năm 2022, chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 224.723 tấn, tương đương 473,61 triệu USD, giá 2.107,5 USD/tấn, giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 13,2% về kim ngạch và tăng 14,2% về giá so với năm 2021; riêng tháng 12/2022 xuất khẩu đạt 31.614 tấn, tương đương 61,26 triệu USD, tăng 99% về lượng, tăng 85,5% kim ngạch so với tháng 11/2022.

Xuất khẩu cà phê sang Mỹ đứng thứ 2 thị trường, giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 11,7% kim ngạch, tăng 15,8% về giá so với năm 2021, đạt 129.347 tấn, tương đương 305,41 triệu USD, giá 2.361 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với năm 2021, với mức tăng tương ứng 8,5%, 31,4% và 21,1%, đạt 139.271 tấn, tương đương 295,63 triệu USD, giá trung bình 2.122,7 USD/tấn, chiếm 7,8% trong tổng lượng và chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch.

Nhìn chung, trong năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan