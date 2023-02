Giá cà phê trở lại xu hướng giảm, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê ngày 2/2/2023 trở lại xu hướng giảm ở cả hai sàn. Có vẻ như các tin đồn đã đẩy giá cà phê kỳ hạn tăng dựng đứng. Trong nước, giá cà phê hôm nay giảm trở lại với mức điều chỉnh khác nhau tại các địa phương trọng điểm.

Giá cà phê hôm nay 2/2: Quay đầu giảm 500 - 800 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 54 USD, xuống 2.053 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 36 USD, còn 2.042 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 5,85 cent, xuống 175,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 5,60 cent, còn 176,10 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/02/2023 lúc 11:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 – 800 đồng, xuống dao động trong khung 42.400 - 43.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg xuống còn 42.400 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng giảm 700 đồng/kg, lần lượt về mức 42.900 đồng/kg và 43.000 đồng/kg. Sau khi giảm 800 đồng/kg, giá thu mua tại Gia Lai hiện được ghi nhận tại mức 42.800 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm do các Quỹ và đầu cơ cân đối lại vị thế để giảm bớt rủi ro sau khi cuộc họp của Fed nâng lãi suất thêm 0,25% và dự kiến BoE và ECB ở bên kia bờ Đại Tây Dương sẽ nâng lãi suất thêm 0,5% vào ngày hôm nay.

Cú “sốc” khi tăng tới hơn 11 cent/lb trong 1 phiên của thị trường cà phê Arabica New York ngày hôm trước còn do tin đồn các nhà xuất khẩu ở Colombia trì hoãn giao hàng do đã bán một khối lượng lớn ở mức giá thấp 130 cent/lb nay không có hàng để giao khiến giới kinh doanh phải mua bù hàng trên sàn để thực hiện hợp đồng làm giá cà phê kỳ hạn tăng dựng đứng.

Giá cà phê đảo chiều giảm khi Viện Cà phê Honduras (HICAFE), nhà sản xuất Arbica chế biến ướt lớn nhất khu vực Trung Mỹ, báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 1 tăng tới 13% so với cùng kỳ. Được biết cà phê Arabica của Honduras chiếm xấp xỉ một nửa khối lượng cà phê được giao dịch tại sàn ICE – New York.

Giải thích thông tin sản lượng cà phê Brazil có thể sụt giảm vì mưa nhiều, các nhà nông học cho rằng giai đoạn phát triển quả non nếu trời nhiều mây sẽ làm quang hợp yếu, không chỉ thiếu dinh dưỡng để nuôi quả mà còn làm nấm bệnh dễ bùng phát gây thối rụng quả non nhiều hơn.

Thị trường cũng có thêm tin đồn dự báo thời tiết Brazil năm nay có khả năng xảy ra sương giá.

Trước đó, giá cà phê kỳ hạn tăng vọt do hoạt động chặn lỗ của các Quỹ và đầu cơ khi thị trường có thêm nhiều thông tin hỗ trợ xu hướng tăng.

Chuyên gia trong ngành nhận định, nguyên nhân giúp giá Robusta tăng mạnh do thị trường nhận tin xuất khẩu cà phê tháng 1/2023 giảm đến 30% so với cùng kỳ. Tồn kho đạt chuẩn trên sàn xuống thấp nhất trong 4,5 năm.

Báo cáo thị trường của Volcafe cho thấy, sản lượng cà phê Brazil năm nay được dự báo chỉ ở mức 40,5 triệu bao, giảm từ mức dự báo 49,8 triệu bao trước đó hồi tháng 7, do vụ bông năm nay không đạt vì mưa quá nhiều.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê tháng 1/2023 chỉ đạt 160.000 tấn (khoảng 2,6 triệu bao), giảm tới 30,9% so với cùng kỳ năm trước, do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền dài ngày. Indonesia cũng dự kiến sản lượng vụ 2023/24 giảm xuống còn 9,1 triệu bao, do thiệt hại bởi mưa quá nhiều ở các vùng trồng trọt chính.

Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil - Conab cho biết, sản lượng cà phê trung bình của nước này trong niên vụ cà phê 2023/24 ước đạt 28,9 bao/ha, tương đương 1,75 tấn/ha. Cobab cũng đưa ra mức dự báo về tổng sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ này đạt 54,94 triệu bao (gần 3,3 triệu tấn, loại 60kg).

Những ngày giữa tháng 01/2023, giá cà phê Robusta tăng nhờ sự hỗ trợ của báo cáo tồn kho do trên sàn London đang ở mức thấp 4,5 năm, và chưa thể bổ sung kịp thời trong ngắn hạn. Trong khi đó, nước sản xuất Robusta hàng đầu là Việt Nam bước vào giai đoạn trầm lắng do người dân đang tập trung mọi việc cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/01/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,6%, 3,5% và 3,3% so với ngày 9/01/2023, lên mức 1.895 USD/tấn; 1.862 USD/tấn; 1.839 USD/tấn và 1.821 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.925 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/ tấn, tăng 70 USD/tấn (tương đương mức tăng 3,8%) so với ngày 9/01/2023.

Ngược lại, giá cà phê Arabica kéo dài chuỗi giảm. Tính đến ngày 13/01/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận tiếp tục tăng ở mức 850.724 bao. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết khá thuận lợi tại những vùng trồng trọng điểm cà phê của Bra-xin cũng gây áp lực lên giá cà phê Arabica trên thị trường quốc tế.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/01/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 4,5% và 4,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 151,1 Uscent/lb và 151,8 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm 4,0% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 152,4 Uscent/lb và 152,75 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/01/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,2%, 4,7%, 4,4% và 2,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 201,8 Uscent/ lb, 194,4 Uscent/lb, 186,2 Uscent/lb và 188,5 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ còn biến động mạnh do Việt Nam đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) cho biết, sẽ chậm lại đà tăng lãi suất dù cuộc chiến đấu với lạm phát chưa thể kết thúc. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường hàng hóa tăng mua.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, trong giai đoạn tới, thị trường cà phê vẫn sẽ còn đối diện với nhiều thách thức. Sau năm 2022 với xuất khẩu và kim ngạch đạt mức kỷ lục, năm 2023 được dự đoán sẽ là năm khá khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu khi sản lượng được dự đoán có phần suy yếu do ảnh hưởng xấu từ thời tiết và nhu cầu tiêu thụ có thể sẽ giảm nhẹ trước những lo ngại về suy thoái kinh tế tại các thị trường tiêu thụ lớn.