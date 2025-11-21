Thị trường đồ dùng công nghệ, điện máy mới nhất ngày 21/11: Điện thoại Xiaomi bán chạy hơn iPhone

Theo số liệu mới công bố của đơn vị tư vấn và nghiên cứu công nghệ Omdia, Samsung tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu thị phần tại Việt Nam, trong khi đó Apple với dòng iPhone, bị Xiaomi vượt lên, rơi xuống vị trí thứ ba.

Điện thoại Xiaomi bán chạy hơn iPhone

Thị trường smartphone tại Việt Nam trong quý III/2025 tiếp tục chứng kiến những xáo trộn. Trong nhóm 5 nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất, Samsung vẫn giữ vững ngôi đầu với 29% thị phần.

Đáng chú ý, nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ, Xiaomi đã vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ hai về thị phần (19%). Apple xếp thứ ba với 17% thị phần. Kế tiếp là Oppo cũng chiếm 17% thị phần nhưng đứng ở vị trí thứ tư. Hãng điện thoại Trung Quốc khác là Vivo, chiếm 6% thị phần, xếp thứ năm.

Quý III/2025 chứng kiến loạt sản phẩm mới từ nhiều hãng. Xiaomi duy trì đà tăng trưởng nhờ danh mục trải rộng ở nhiều phân khúc. Dòng Redmi Note 14 tiếp tục đóng góp lớn trong nhóm tầm trung, trong khi Redmi 15 giúp hãng mở rộng ở phân khúc phổ thông. Ở nhóm cận cao cấp, Xiaomi 15T Series ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn 150% so với thế hệ trước.

Samsung Galaxy S26 Series sẽ không được nâng cấp độ sáng màn hình

Leaker nổi tiếng @UniverseIce vừa tuyên bố rằng, màn hình của dòng điện thoại Galaxy S26 sẽ có độ sáng tối đa 2,600 nits giống với các điện thoại dòng Galaxy S25. Ngoài ra, vẫn chưa rõ màn hình các điện thoại này sẽ có nâng cấp gì khác, chẳng hạn như độ sâu màu 10-bit hoặc công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao.

Màn hình Galaxy S26 sẽ không có độ sáng cao hơn. Ảnh CellphoneS

Tuy nhiên, @UniverseIce cho biết Samsung Display sản xuất tấm nền M14 với vật liệu chất lượng cao hơn. Điều đó có thể mang lại nhiều lợi ích như hiệu suất tốt hơn, từ đó giảm mức tiêu thụ điện năng và tăng độ bền trong thời gian dài.

Màn hình trên các mẫu Galaxy S25 vốn đã có độ sáng cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế của đa số người dùng. Kết hợp với khả năng chống phản chiếu của lớp kính Corning Gorilla Glass Armor, trải nghiệm hiển thị trên máy trở nên vô cùng ấn tượng và dễ chịu.

Nói cách khác, việc màn hình của dòng Galaxy S26 không có độ sáng cao hơn không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, hy vọng công ty Hàn Quốc sẽ trang bị cho màn hình này độ sâu màu 10-bit và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao để cải thiện chất lượng hình ảnh.

Vivo X Fold6 màn hình gập lộ thông số và thời điểm ra mắt

Mới đây, thông tin về mẫu điện thoại màn hình gập ngang cao cấp tiếp theo của Vivo, mang tên X Fold6, đã được tiết lộ trên các trang mạng. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm sau, tức khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, theo GSMArena.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Vivo X Fold6 sẽ được trang bị camera với độ phân giải lên tới 200MP, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng cho người dùng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đây là cảm biến chính hay cảm biến tele. Bên trong, smartphone này sẽ được cung cấp sức mạnh bởi con chip Snapdragon 8 Gen 5, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Ngoài ra, Vivo X Fold6 cũng được cho là sẽ tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn ở cạnh bên. Hiện tại, đây là tất cả thông tin mà chúng ta có về mẫu điện thoại này. Vẫn chưa rõ liệu sản phẩm có nhận được những nâng cấp khác về màn hình, thiết kế hay thời lượng pin hay không.

Giá máy giặt Panasonic Inverter giữa tháng 11

Giữa tháng 11, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó máy giặt Toshiba Inverter nổi bật nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 5,09 triệu đồng. Đây là một con số khó tin đối với sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm điện.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, MediaMart, giá nhiều model máy giặt Toshiba Inverter đã được điều chỉnh giảm mạnh, lên tới 6 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, các dòng Inverter 8,2 – 10,5 kg đang được ưa chuộng nhất nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện nước và độ bền cao. Một số mẫu cao cấp còn tích hợp công nghệ GreatWaves và Mega PowerWash, giúp giặt sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ sợi vải, phù hợp với xu hướng chăm sóc quần áo “xanh” hiện nay.