Thị trường lợn hơi ảm đạm, giá chưa có dấu hiệu tăng, mức giá lợn hơi thời gian tới dự báo sẽ không có biến động nhiều.

Giá lợn hơi hôm nay 6/9: Ghi nhận mức giảm sâu nhất 4.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 6/9 đồng loạt giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận mức giảm sâu nhất 4.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay có chiều hướng đi xuống tại một vài nơi và dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Lào Cai đang được thu mua với giá 68.000 đồng/kg. Tương tự, Phú Thọ giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg, mức giá này cũng được ghi nhận tại Bắc Giang và Thái Nguyên. Mốc giá cao nhất khu vực miền Bắc hiện là 69.000 đồng/kg, ghi nhận ở tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Mức giá thấp nhất 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Yên Bái, Hà Nam, Tuyên Quang.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg tại nhiều nơi và dao động trong khoảng 59.000 - 66.000 đồng/kg. Theo đó, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay ở Lâm Đồng thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, còn tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi cùng neo ở mức 65.000 đồng/kg. Cùng giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại các địa phương gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa cùng ở mức 65.000 đồng/kg. Ghi nhận mức giảm sâu nhất 4.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Bình Thuận xuống mốc giá thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá và dao động trong khoảng 64.000 – 66.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cùng chung xu hướng giảm và dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Theo đó, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Bình Dương và Tây Ninh cùng duy trì ở mức 62.000 đồng/kg. Còn tại Bình Phước, Cần Thơ, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg và giữ ở mức 62.000 đồng/kg. Cùng giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Cà Mau hạ xuống mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long. Mức giá thấp nhất khu vực 60.000 đồng/kg ghi nhận tại TP.HCM, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 65.000 đồng/kg. Giá lợn mảnh ở mức 80.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay tăng trở lại, đứng ở mức 77.700 đồng/kg.

𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝐴𝑛𝑜𝑣𝑎 𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝.

Tổng quan giá heo hơi thị trường trong tháng 08/2022. Nguồn: ANOVA FEED

Giá lợn thời gian tới sẽ không có biến động nhiều...

Đầu tháng 08, giá lợn chững đà giảm sau khoảng thời gian lao dốc vào cuối tháng 07 do thị trường đồng loạt xả bán và biểu lợn của các công ty to lên. Đồng thời lưu chuyển lợn giữa các vùng cũng sôi động hơn, chủ yếu hàng tấp vào nuôi gộp, chờ bán vào nửa cuối tháng 08.

Vào giữa tháng, nhu cầu tiêu thụ chậm do tháng 07 âm lịch là tháng ăn chay, lực tấp vào nuôi gộp kém sôi động.

Tại miền Bắc: Nguồn cung lợn ra thị trường ít ở cả công ty lẫn trong dân hỗ trợ giá lợn miền Bắc đảo chiều tăng lại trong tuần giữa tháng đẩy mặt bằng giá lợn toàn miền lên phổ biến 68 - 69.000 đồng/kg cá biệt lợn dân chất lượng đẹp 1 số vùng được mức 70.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và miền Nam: Mặt bằng giá lợn không có nhiều biến động giữ quanh 62-65.000 đồng/kg với lợn công ty - tùy vùng, tùy biểu, 60-63.000 đồng/kg đối với lợn dân, chưa có điều chỉnh để tạo lực hút ra Bắc, giúp giảm tồn kho.

Tới cuối tháng, mặt bằng chung giá lợn không có nhiều biến động. Giao dịch lợn ở miền Bắc có nhiều trầm lắng, làm tăng áp lực tồn kho của một số công ty kéo theo giá lợn có xu hướng giảm. Những ngày cuối tháng, nguồn cung lợn nội địa có phần nhỉnh hơn trước thềm nghỉ lễ. Tồn kho lợn biểu to của công ty nhiều hơn cùng với lợn dân bán ra mạnh hơn trong bối cảnh thị trường không có nhiều khởi sắc như kỳ vọng. Chợ đầu mối bán lợn ra khá chậm. Giá lợn do đó có xu hướng giảm hoặc đi ngang như đang thấy hiện nay.

Trên thị trường thế giới: Tại Trung Quốc: Giá lợn dao động với biên độ hẹp những tuần đầu tháng 08 trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Tới cuối tháng, diễn biến tăng đưa mặt bằng giá lên cao (quanh mức 23,3 nhân dân tệ/kg tương đương 79.000 đồng/kg) mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua nhờ sức tiêu thụ tốt hơn khi các trường học bước vào năm học mới cùng dịp tết Trung Thu và kỷ nghỉ lễ Quốc Khánh dài ngày đang tới gần.

Tại Thái Lan, Lào và Campuchia: Giá lợn Thái Lan ở trong vùng ít biến động với nguồn cung thấp. Thời tiết nắng nóng làm giảm tiêu thụ kèm dịch tả lợn châu phi làm cho giá lợn giảm nhẹ ở thị trường Lào và Campuchia.

Hiện, giá bán lẻ thịt lợn nội tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội dao động 100.000 - 150.000 đồng/kg.

Trong nước, từ đầu năm 2022 đến nay, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước vẫn chậm, trong khi sản lượng lợn trong nước tiếp tục phục hồi.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 7/2022, Việt Nam nhập khẩu 61,48 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 140,56 triệu USD, giảm 5,2% về lượng, nhưng tăng 13,5% về trị giá so với tháng 7/2021.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 350,86 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 789,08 triệu USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng đối với sản phẩm thịt lợn, từ đầu năm 2022 đến nay, nhập khẩu mặt hàng này liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước vẫn chậm, trong khi sản lượng lợn trong nước tiếp tục phục hồi.

Trong tháng 7/2022, Việt Nam nhập khẩu 10,02 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 21,58 triệu USD, giảm 31,2% về lượng và giảm 36,8% về trị giá so với tháng 7/2021, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.153 USD/ tấn, giảm 8,1% so với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 55,21 nghìn tấn, trị giá 117,5 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm 46,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, với mức giá nhập khẩu trung bình đạt 2.153 USD/tấn, thì bình quân thịt lợn nhập khẩu có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Giá bán ra tại thị trường hiện cũng phổ biến ở mức 55.000 – 99.000 đồng/kg.



Cụ thể, tại các nhà cung cấp sỉ sườn non nhập khẩu có giá giao động từ 80.000 - 99.000 đồng/kg. Giá sườn sụn nhập khẩu tại các nhà cung cấp sỉ uy tín sẽ từ 80.000 - 95.000 đồng/kg. Giá thịt nạc dăm nhập khẩu từ các nhà cung cấp sỉ uy tín giao động từ 85.000 - 99.000 đồng/kg. Giá nạc đùi nhập khẩu tại các siêu thị bán lẻ giao động từ 145.000 - 160.000 đồng/kg, còn tại các nhà cung cấp sỉ uy tín tại TP.HCM giá giao động từ 80.000 - 99.000 đồng/kg.

Giá móng giò trước nhập khẩu giao động từ 55.000 - 61.000/kg. Giá móng giò sau nhập khẩu từ các nhà cung cấp sỉ giao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Giá bắp giò nhập khẩu từ các nhà cung cấp sỉ giao động từ 55.000 - 65.000 đồng/kg. Sườn cốt lết nhập khẩu thường có 2 loại nên giá cũng khác nhau: Sườn cốt lết có cây lớn, bẹ lớn giá từ các nhà cung cấp sỉ giao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg; Sườn cốt lết cây vừa, bẹ vừa giá từ nhà cung cấp sỉ giao động từ 78.000 đồng - 88.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá thịt lợn tại trong nước có giá cao hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với giá thịt lợn nhập khẩu. Hiện, giá bán lẻ thịt lợn nội tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội dao động 100.000 - 150.000 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, thời gian qua, nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu phục hồi chậm. Tuy nhiên mức giảm đang dần thu hẹp lại trong mấy tháng gần đây nhờ các nhà hàng, quán ăn, các khu du lịch hoạt động trở lại nên tiêu thụ thịt lợn cao hơn.



Dù vậy, thịt lợn nhập khẩu vẫn không dễ cạnh tranh với thịt lợn trong nước. Nhất là trong bối cảnh giá thịt lợn trong nước đang đứng ở mức hợp lý đối với cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thời gian tới, dự báo giá lợn hơi trong nước tiếp tục dao động quanh mức 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022, dự kiến nhu cầu lợn thịt khoảng 51 triệu con, với tốc độ tăng đàn khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Để cân đối cung cầu, từ nay đến cuối năm 2022, sản lượng thịt các loại của cả nước phải đạt khoảng 7 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi dự kiến phải đạt trên 4,2 triệu tấn; sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn.

Hiện, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 29 thị trường trên thế giới, trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam.