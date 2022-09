Giá lợn hơi hôm nay 5/9 đi ngang trên diện rộng và dao động từ 60.000- 69.000 đồng/kg. Như vậy giá lợn hơi tiếp tục giảm sau kỳ nghỉ lễ 2/9...

Giá lợn hơi hôm nay 5/9: Dao động từ 60.000- 69.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng được ghi nhận tại Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình. Tại các địa phương như Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội giá dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng. Mức giá thấp nhất khu vực 65.000 đồng được ghi nhận tại Yên Bái, Hà Nam và Tuyên Quang.

Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây nguyên giữ nguyên không đổi so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Ninh Thuận hiện đang giao dịch lợn hơi với giá thấp nhất là 60.000 đồng. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Khánh Hòa là 67.000 đồng/kg. Đa phần các tỉnh thành còn lại giá lợn hơi vẫn giữ nguyên trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 60.000 đồng tại TP.HCM, Hậu Giang và Sóc Trăng. Cà Mau là địa phương đang mức giá lợn hơi cao nhất khu vực 67.000 đồng. Thương lái tại Kiên Giang, Bến Tre hiện đang thu mua lợn hơi ở mức 61.000 đồng/kg còn tại Tây Ninh và Bình Dương neo ở mức 63.000 đồng. Các địa phương khác, giá lợn hơi dao động trong khoảng 64.000 – 66.000 đồng.

Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 65.000 đồng/kg. Giá lợn mảnh ở mức 80.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay cũng giảm xuống, đứng ở mức 76.200 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm sau kỳ nghỉ lễ 2/9 và tiếp tục đi ngang vào ngày đầu tuần.

Giá lợn toàn cầu giảm trở lại

Trong tháng 8/2022, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ có nhiều biến động, tăng lên mức 101,1 UScent/lb vào ngày 11/8/2022, sau đó giá có xu hướng giảm trở lại. Ngày 28/8/2022, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn gần ở mức 90,9 UScent/lb, giảm 6,6% so với cuối tháng 7/2022, nhưng tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giá lợn nạc giảm do số lượng lợn giết mổ tăng cao.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu (EU), sản lượng thịt lợn của EU năm 2022 dự kiến sẽ giảm 4,7% so với năm 2021, do chi phí đầu vào cao, kết hợp với tác động của quy định chặt chẽ mới về môi trường ở một số nước và xuất khẩu giảm do dịch tả lợn châu Phi (ASF). Trong đó, sản lượng thịt lợn tại Đức giảm 14%, Ý giảm 7,5% và Ba Lan giảm 14%. Sản lượng tại Bỉ dự kiến sẽ giảm 3% và sản lượng tại Hà Lan ổn định trong bối cảnh nông dân lo ngại về các quy định mới về môi trường. Ngược lại, sản lượng tại Tây Ban Nha được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng tăng, sản lượng năm 2022 tăng 3% so với năm 2021.

Nhu cầu thịt lợn của EU dự báo cũng sẽ giảm. Năm 2022, tiêu thụ nội địa của EU có thể giảm 3,3% so với năm 2021, xuống mức trung bình 31,7 kg/người. Xuất khẩu thịt lợn của EU dự kiến sẽ giảm 9,6% trong năm 2022, trong khi nhập khẩu thịt lợn tăng 28% so với năm 2021.

Thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc dự báo sẽ giảm mạnh 40%, gần với mức trước dịch tả ASF, do Trung Quốc tiếp tục khôi phục sản xuất thịt lợn. Xuất khẩu thịt lợn của EU sang các thị trường khác sẽ tăng trong năm 2022 như Nhật Bản, Philipines, Hoa Kỳ và Úc. Xuất khẩu thịt của Brazil dự báo tăng trong năm 2022. Theo ước tính từ Cơ quan thống kê và cung ứng thực phẩm Conab của Brazil, các nhà xuất khẩu thịt gà của nước này có thể xuất khẩu được 4,7 triệu tấn thịt gà trong năm 2022, tăng 6% so với năm 2021. Ngoài ra, xuất khẩu thịt bò của Brazil dự kiến đạt 2,84 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2021. Trong khi xuất khẩu thịt lợn có thể sẽ giảm khoảng 2%, xuống còn hơn 1 triệu tấn do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm.

Năm 2022, các nhà chế biến thịt gà, thịt bò và thịt lợn của Brazil dự kiến sẽ sản xuất được khoảng 28 triệu tấn thịt. Đối với gia cầm, sản lượng sẽ duy trì ở mức gần 15 triệu tấn, đảm bảo khả năng cung ứng bình quân đầu người khoảng 48,6 kg/ người/năm, thấp hơn mức kỷ lục năm 2021 do nguồn cung dự kiến giảm 3%, nhu cầu xuất khẩu mạnh và dân số tăng.

Đối với thịt lợn, sản lượng ước tính đạt kỷ lục 4,84 triệu tấn vào năm 2022, tăng khoảng 3% so với năm 2021, điều này có thể làm giảm giá thành thịt lợn trong nước. Trong khi đó, sản lượng thịt bò của Bra-xin có xu hướng giảm, phản ánh nhu cầu trong nước chậm. Mặc dù vậy, các công ty trong nước ước tính sản xuất khoảng 8,1 triệu tấn thịt bò trong năm 2022, với kỳ vọng rằng lượng bình quân đầu người khoảng 25 kg/người/ năm.

Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 7/2022. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, tháng 7/2022, Trung Quốc nhập khẩu 120 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), với trị giá 260,66 triệu USD, giảm 65,1% về lượng và giảm 74,7% về trị giá so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc đạt 930 nghìn tấn, trị giá 1,87 tỷ USD, giảm 65% về lượng và giảm 75,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Tây Ban Nha là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2022, chiếm 29,6% trong tổng trị giá nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc, với 555,46 triệu USD, giảm 77,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng thứ hai là Brazil, trong trong 7 tháng đầu năm 2022, trị giá nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc từ Brazil đạt 416,98 triệu USD, giảm 58,6% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 22,2% tổng trị giá thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc.

Cuối tháng 8/2022, giá lợn hơi tại các vùng trên cả nước tăng 1.000-2.000 đồng/ kg so với cuối tháng 7/2022. Tại miền Bắc giá thịt lợn hơi dao động quanh mức 65.000-70.000 đồng/ kg; Tại miền Trung và khu vực Tây Nguyên giá dao động quanh mức 63.000-70.000 đồng/kg; Tại miền Nam giá dao động quanh mức 62.000-70.000 đồng/kg.

Thời gian tới, dự báo giá lợn hơi trong nước tiếp tục dao động quanh mức 65.000 - 70.000 đồng/kg và có chiều hướng tăng khi các bếp ăn tập thể trường học hoạt động trở lại. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, với các giải pháp không quá phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp, đàn vật nuôi vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, dự kiến nhu cầu lợn thịt khoảng 51 triệu con, với tốc độ tăng đàn khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu giảm như hiện nay, người chăn nuôi đang rất cần hỗ trợ nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức tín dụng, giúp họ tăng đàn thuận lợi trong thời gian tới.

Để cân đối cung cầu, từ nay đến cuối năm 2022, sản lượng thịt các loại của cả nước phải đạt khoảng 7 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi dự kiến phải đạt trên 4,2 triệu tấn; sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn.

Giá lợn hơi đang vào khoảng 60.000 - 69.000 đồng/kg, mức được cho là chấp nhận được, không quá thấp cũng không quá cao, hài hòa đối với người tiêu dùng và đảm bảo người chăn nuôi có lãi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, hiện tại, người chăn nuôi bắt đầu tập trung tái đàn, tạo nguồn cung ứng thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới. Đến nay, công tác tái đàn chăn nuôi của các địa phương trên cả nước đã đạt 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước cũng đang có giải pháp duy trì tổng đàn khoảng 6,5 triệu con heo để cung ứng cho thời điểm cuối năm với giá bình ổn.