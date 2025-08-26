Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' hỗ trợ doanh nghiệp mía đường duy trì sản xuất bền vững

Trước đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có văn bản số 768/2025/TTĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 về xử lý thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, trong đó có thông tin “Ngành mía đường gặp khó, hàng tồn kho chất đống”.

Cụ thể, giá đường trong nước rơi xuống mức thấp nhất khu vực trong quý 2/2025 do áp lực từ dư cung và đường nhập lậu. Tình trạng này khiến phần lớn doanh nghiệp trong ngành chứng kiến lợi nhuận sụt giảm mạnh và hàng tồn kho tăng vọt, dù vẫn có một vài đơn vị đi ngược dòng nhờ tối ưu chi phí hiệu quả.

Nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp ngành mía đường duy trì sản xuất bền vững.

Giới chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, chừng nào đường nhập lậu chưa được kiểm soát hiệu quả, nguồn cung giá rẻ không chính ngạch sẽ tiếp tục tràn vào thị trường. Điều này khiến giá đường nội địa khó phục hồi một cách bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới, việc kiểm soát đường lậu được xem là điều kiện tiên quyết để ngành ổn định.

Về phía các doanh nghiệp, để duy trì hoạt động, giải pháp tình thế là tiếp tục tối ưu hóa chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ lượng hàng tồn kho và tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới.

Về thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho đường trong nước, tác động của đường nhập lậu.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp kiểm soát hiệu quả tình trạng đường nhập lậu, ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp ngành mía đường duy trì sản xuất bền vững; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.